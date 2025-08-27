76.–81. bratři Petr a Pavel Šeborové
Dva ze tří „otců“ jedné z nejpopulárnějších počítačových her současnosti Euro Truck Simulator. Bratrům Šeborovým patří majorita ve vývojářském studiu SCS Software, jen sami by se do něj však nezařadili. Buď všichni, nebo nikdo, vysvětlovali s tím, že stejnou třetinu jako oni vlastní další spoluzakladatel Martin Český a bez něj by SCS Software nebyla tam, kde je. Její ziskovost je impozantní, provozní marže přesahuje padesát procent, což už nyní znamená téměř miliardový zisk EBITDA.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 53, 58
- obor: herní průmysl
- Zdroj: SCS Software