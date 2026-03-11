Ne škodovky, ale ojeté čínské elektromobily jsou budoucností AAA Auto: „O kvalitě si ale iluze neděláme“
- AAA Auto sází na ojeté elektromobily čínských značek.
- I o tyto často levnější vozy chce největší český autobazar opřít plánovanou expanzi nejen v Česku.
- Co přesně AAA nabízí a za jaké ceny, popisuje reportáž z otevření nové pobočky v Českých Budějovicích.
Parkují hned v první řadě, přímo před vstupem do budovy nově otevřeného bazaru AAA Auto v Českých Budějovicích. Mateřská skupina Aures Holdings chce, aby byly elektromobily čínských, někdy takřka neznámých značek na očích. Na rozdíl od škodovek nebo volkswagenů z druhé ruky, které tvoří většinu odbytu, v nich totiž vidí slibný levný segment s potenciálem dalšího rychlého růstu. Nejen zde na jihu Čech, ale v celé Evropě.
Při otvíračce nového areálu „áček“ míjím například čistě elektřinou poháněný model E5 z dílny čínské značky Omoda. Cedule na čelním skle říká, že má najeto 21 tisíc kilometrů a nabízí baterii o kapacitě 61 kWh a výkon 150 kilowattů. Vystačit má na dojezd 402 kilometrů (dle WLTP). Cena: 669 999 korun.
Dalším z asi 350 automobilů, do nichž se opírá polední slunce na ploše téměř 10 tisíc metrů čtverečních, je Evropanům lépe známé MG. Původně britská značka dnes patří do největší čínské státní automobilky SAIC Motor ze Šanghaje. Konkrétně zde stojí MG 5 z roku 2022 s nájezdem 49 tisíc km.
Baterie, na kterou se zákazníci ptají nejčastěji, už zdaleka není v plné síle: její kapacita klesla oproti původním stům procentům na aktuálně udávaných 88 procent (State of Health, tedy „zdraví“ baterie). Případnému majiteli má dopřát kapacitu 46 kWh a výkon 130 kW za cenu 389 999 korun. Pro kontext: průměrné zdraví baterií čínských elektromobilů v nabídce AAA je asi 91 procent.
AAA Auto a čínské elektromobily
„V ojetých čínských elektromobilech vidíme budoucnost AAA Auto. Protože je to segment, který cenou zapadá do toho, co děláme. Máme rádi změny na trhu, protože na nich dokážeme benefitovat na rozdíl od lidí, kteří si myslí, že se už nikdy nic měnit nebude. Neděláme si iluze. Jsme realisté, co se týče kvality těchto aut. Je otázkou, jak budou některá vypadat po pěti letech provozu. Prodávat se ale budou, je to jeden z mála prudce rostoucích segmentů,“ říká generální ředitel společnosti Petr Vaněček.
Při pohledu na tvrdá čísla jsou zřejmé dva fakty. První: vozy „made in China“ zatím tvoří zanedbatelný zlomek z celkových prodejů největšího autobazaru ve střední a východní Evropě. Ze všech 111 tisíc vozů, které loni holding udal, bylo jen 690 od čínských značek. A druhý: jejich množství pozoruhodně rychle roste, meziročně jde o trojnásobek.
Odbyt táhla hlavně značka MG s 531 vozy, zákazníci si však začínají všímat i dalších vozů od méně známých čínských značek. Těch pořídili 160, oproti roku 2024 šestkrát více. V násobcích rostou jejich prodeje i letos v lednu a únoru. Na vzestupu jsou hlavně značky Jaecoo a Omoda, tvrdí autobazar. Náhradní díly na čínské elektromobily jsou snadno dostupné ze servisní sítě, případně z Číny, tvrdí Vaněček s tím, že čekací doba není významně delší než v případě tradičních vozů.
Stejně jako ve většině dalších poboček jsou AAA i zde v Českých Budějovicích v nájmu. Areál si pronajímají od české rodinné společnosti Tomegas, jež hned naproti provozuje čerpací stanici a automyčku. Spíše než do nemovitostí autobazar investuje hotovost do výkupu vozů. Mezi ně patří i čínské benzinové vozy, případně ty plug-in hybridní nebo hybridní. To ovšem není případ ryze elektrického „Číňana“ zaparkovaného v první linii. Tento se vymyká: je takřka nový a jeho cena 1,2 milionu rozhodně necílí na typického českého zákazníka.
Jedná se o pětimetrový elektrický sedan Rising F7 (v titulní fotografii článku) z roku 2025, byť se značka Rising z koncernu SAIC vrátila k dřívějšímu názvu Roewe. Takřka nový vůz, který nápadně připomíná produkci Mercedesu, má najeto 165 km, nabízí baterii s kapacitou 77 kWh, výkon 250 kW, dojezd 602 km, masážní kožená sedadla, virtuální kokpit i velké displeje napříč palubní deskou.
„Spoustu nových elektromobilů dovážíme přímo z Číny od našich tamních partnerů. Tamní značky v Česku nemají prodejní ani servisní sítě, desítky našich poboček naopak zákazníci znají. Díky nám se ta auta dostanou reálně na ulici, lidé je uvidí a zjistí, že normálně jezdí a fungují. Pomůžeme tak jak těm značkám, tak sami sobě, protože věříme, že prodeje čínských elektromobilů porostou,“ dodává Vaněček. Kromě zmíněných společností v českobudějovické pobočce míjíme i vozy z dílny čínských značek Bestune, Geely a Dongfeng.
Ze 4,5 tisíce elektromobilů, které za 3,5 roku testoval diagnostikou Aviloo, se rozhodl nevykoupit kvůli nedostatečnému zdraví baterie šest vozů. U čistě spalovacích vozů, jichž klienti nabízejí autobazaru mnohonásobně více, odmítá vykoupit asi šedesát procent.
Prodeje elektromobilů v Česku rostou
„Sekundární trh se bezesporu stává jedním z klíčových pilířů rozvoje elektromobility v Česku. Roste nabídka ojetých vozidel z evropských trhů, jejich ceny postupně klesají a zároveň roste důvěra řidičů v postupně se rozšiřující a zrychlující veřejnou dobíjecí infrastrukturu,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
To pracuje především s daty ministerstva dopravy a Svazu dovozců automobilů. Z nich vyplývá, že podíl ryze elektrických vozů na nově zaregistrovaných osobních autech v Česku stabilně roste a aktuálně přesahuje pět procent. Po tuzemských silnicích tak jezdí asi šedesát tisíc baterií poháněných osobáků. „Podle odborníků může právě dostupnost levnějších ojetých elektromobilů v příštích letech výrazně ovlivnit tempo jejich rozšíření mezi běžnými domácnostmi,“ dodává Frič.
Češi si v zatím nízkých počtech registrují také nové čínské elektromobily. Centrum ve statistikách za první dva měsíce roku eviduje 25 vozů BYD Sealion 7, 23 vozů Leapmotor B10 nebo 11 vozů MG 4.