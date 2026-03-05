Izraelský miliardář chce v Praze zaměstnat stovky IT odborníků. Konkurovat se mu pokouší firma z Ústí
- Izraelský miliardář Shlomo Kramer chce výrazně rozšířit technologické centrum své firmy v Praze.
- Kyberbezpečnostní startup Cato Networks rychle roste a loni zvýšil tržby o 43 procent.
- Firma s valuací kolem pěti miliard dolarů zvažuje IPO a v Česku nabírá stovky expertů.
Jeden z nejbohatších mužů Izraele, jehož jmění dosahuje asi 2,4 miliardy dolarů (přes 50 miliard korun), plánuje znásobit svou sázku na Českou republiku. Jeho firma Cato Networks v loňském roce výrazně zvýšila tržby a získala významnou kapitálovou injekci. I díky tomu bude možné financovat expanzi výzkumné a vývojové centrály v Praze, kde zaměstnanci dostávají opce na akcie a při prodeji společnosti či vstupu na burzu se tak mohou těšit na zajímavé zhodnocení.
Shlomo Kramer je jednou z nejvýznamnějších osobností technologického sektoru v Izraeli. V roce 1993 spoluzaložil společnost Check Point, jednoho z nejvýznamnějších kyberbezpečnostních hráčů na světě, jehož hodnota na burze přesahuje 17 miliard dolarů. Ve vedení firmy sedí i několik Čechů. Kramer následně v roce 2002 spoluzaložil společnost Imperva, kterou za 3,6 miliardy dolarů koupila investiční společnost Thoma Bravo. Teď rozvíjí startup Cato Networks, s nímž zamířil i do Česka.
