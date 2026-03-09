Schillerová vydá první dluhopisy pro občany v červnu, další před Vánocemi
- Dluhopisy musejí pro občany zajímavé, stát ale nemůže prodělat.
- Dřívější protiiflační bondy přestal vydávat exministr Stanjura.
- Státní dluhopisy se těší rostoucí populartě v řadě zemí.
Šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou (ANO) už koncem roku avizovaná nová emise takzvaných Dluhopisů republiky dostává přesnější obrysy. I když ministerstvo financí stále nezná úrokové podmínky, za něž lidem bondy nabídne, jasněji by mohlo být už tento měsíc. Záležet bude na aktuální úrokové míře ČNB.
„První tranše bude před prázdninami, to znamená někdy v červnu, druhá před Vánoci,“ řekla Schillerová v rozhovoru pro Byznys Seznam Zpráv. O nastavení míry má centrální banka jednat 19. března. „To by nám mohlo trošku zamíchat plány, ale myslím si, že nijak zásadně. Já tu představu mám, musí to být zajímavé, ale i nějakým způsobem obhajitelné, hospodárné,“ řekla ministryně.
Od tisícovky do tří milionů
Ve hře je vydání reinvestičních dluhopisů s bonusem po dobu držení až šesti let, případně protiinflačních dluhopisů. Podobně jako v minulosti mají být výnosy osvobozeny od srážkové daně, která činí 15 procent. Vláda podle ministryně nechce, aby z úroků za státní dluh profitovaly jen banky a institucionální investoři, ale právě i občané.
Kolik peněz celkem si stát od domácností půjčí, zatím nechce ministryně upřesnit. Už dříve uvedla, že hodnota bondů se bude pohybovat od jednoho tisíce do tří milionů korun. „Budou tři druhy dluhopisů. Všechny budou velmi zajímavé. Myslím si, že občany to velmi zajímá, protože není den, abych na ně nedostala nějaký dotaz,“ dodala Schillerová.
Prodraží se emise?
Klíčové je právě to, nakolik zajímavý výnos vláda nabídne. „Výše bude záviset na délce splatnosti a aktuálních výnosech českých státních dluhopisů. Je možné, že ministerstvo podobně jako v minulosti opět nabídne vyšší sazbu než je tržní, aby nalákalo retailové klienty a zvýšilo konkurenceschopnost Dluhopisů Republiky,“ řekl webu FinTag investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát. „Bohužel tento netržní přístup emisi zdraží a způsobí státu vyšší náklady,“ míní.
Odborník navíc odhadl, že retailových klientů bude v poměru k celkovému státnímu dluhu mizivé množství. Ministerstvu to však přinese větší administrativu. Ve srovnání s běžnými emisemi obligací pro banky a institucionální investory se pak plán Schillerové může ukázat jako nevýhodný.
To byl také jeden z důvodů, proč předchozí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) přestal Dluhopisy republiky od ledna 2022 vydávat. Podstatný byl však prudký růst cen, který zájem o tehdejší protiinflační bondy znásobil, a ty pak začaly tížit státní rozpočet. Do té doby, přesněji mezi lety 2018 a 2022 si stát od občanů půjčil celkem 80 miliard korun.
Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy kopíruje Schillerová vyspělé ekonomiky, kde se státní dluhopisy pro domácnosti těší rostoucí popularitě. Jak plyne z aktuálního šetření OECD, počet takových zemí je nejvyšší od přelomu století.