Nemovitosti jsou na novém začátku. Čeká nás další růstový cyklus, říká zakladatel Crestylu Omar Koleilat
- Nemovitosti se vracejí k tradiční roli stabilního zdroje příjmů a investoři budou více sledovat cash flow než růst cen, říká ve velkém rozhovoru pro e15 magazín zakladatel Crestylu.
- Crestyl proto zvažuje otevření firmy institucionálním investorům a nevylučuje ani vstup na burzu.
- Jak se bude vyvíjet nemovitostní trh v příštích letech, proč je pro Crestyl dnes důležitější Polsko než Česko a jak se má dál rozvíjet Praha?
Nemovitosti nejen v Česku ho živí už skoro tři dekády. Vybudoval jednoho z největších českých developerů Crestyl a expandoval s ním do Polska. Čecholibanonec Omar Koleilat dál nesmazatelně propisuje svoji stopu i do budoucnosti Prahy. Dnes už však celý byznys sleduje z Řecka, kam se s rodinou odstěhoval za sluncem a mořem.
Jak se vám žije v Řecku?
V první řadě jsem vždycky chtěl bydlet v místě, kde je víc slunce. Vyrůstal jsem ve slunečných zemích a to mi hodně chybělo. Taky jsem chtěl, aby moje děti zažily středomořskou pohostinnost, středomořský přístup a vztahy mezi lidmi, které, ať chci nebo nechci, v Česku nikdy úplně nedostanou. Navíc se tam děti můžou věnovat vodním lyžím, na kterých závodí. V Česku dostanou něco jiného a dostaly: disciplínu, korektnost, civilizovanost.
Ten moment, kdy jsem se rozhodl přestěhovat, nastal v době, kdy jsme rozjeli byznys v Polsku. Najednou bylo skoro jedno, kde bydlím, protože se stejně muselo cestovat. Ve stejnou dobu jsem předal leadership Simonu Johnsonovi a pro člověka, který přebírá vedení, je velice těžké, když zakladatel chodí každý den do téže kanceláře.
A kdybyste zůstal v Praze, chodil byste tam každý den?
Jasně. Logicky by to tak bylo. Když jsme byli v Praze, bydlel jsem v Docích, což je jeden z našich největších projektů a bylo to zároveň hned vedle kanceláří. Ale bylo velmi důležité vytvořit týmu prostor, jak fyzicky, tak psychologicky i z hlediska pravomocí. A ve stejnou dobu jsem zjistil, že můžu mít výbornou daňovou pozici v Řecku. Strašně mě to lákalo. Řecká vláda nabídla dobré daňové podmínky těm, kteří tam mají nemovitost, což já mám.
Tak jsem zavolal manželce, byla zrovna na horách, a říkám: „Hele, šla bys do Řecka?“ My jsme tam stejně často jezdívali. Řekli jsme si, že to zkusíme na ra uvidíme, bylo to po začátku covidu. Už jsme tam zůstali a věci se i byznysově usadily tak, že to, co já dělám z Řecka, dává větší smysl, než abych seděl přímo vedle našeho exekutivního týmu.
Čemu se tedy věnujete poté, co jste operativu předal Simonu Johnsonovi? Je to strategické řízení?
Já věřím, že byznys je hodně vztahový. Budujeme ho na reputaci – a v developerském byznysu vám lidé věří: vám osobně, firmě. Spousta byznysu se udělala díky tomu, že nám lidé věří jak jako osobám, tak jako organizaci. A je i otázka slušnosti o tyhle vztahy pečovat a pokračovat v nich. To je jednoznačně jedna z věcí, co dělám – a za 25 let těch vztahů vzniklo hodně. Nedělám HR, PR a všechny ty denní věci, neřeším každodenní projektové záležitosti, což mi dává prostor být s týmem u rozvoje Crestylu během příštího nemovitostního cyklu. Úrokové sazby teď spadly, takže to vnímám jako nový začátek.
