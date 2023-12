„Náš byznys model není kapitálově náročný. Od Impulse Ventures si proto bereme pouze to, co nutně potřebujeme k rychlejšímu růstu, tedy další škálovatelnosti firmy přes marketingový rozpočet,“ říká zakladatel a šéf Dattado Petr Németh k investici ve výši 1,3 milionu dolarů, tedy zhruba 31 milionů korun. Nejde o největší investici, kterou Tomkovo Impulse Ventures poslalo do Datadda, minulý rok do něj investovalo 50 milionů korun, celkově do startupu tuzemský miliardář vložil 130 milionů korun.

Dataddo nabízí firmám, které pracují s daty, software, díky němuž vědí, kudy jejich data putují a k čemu je jejich zaměstnanci využívají. Németh dlouhodobě o startupu mluví jako o „inteligentních datových trubkách“. Mimo to umožňuje Dataddo podnikům pracovat bezpečně s citlivými daty, u kterých by v případě úniku mohl nastat značný problém, například s osobními údaji uživatelů, které spadají pod GDPR. Dohlíží také na to, aby měli ke konkrétním datům přístup jen pověření zaměstnanci. Zároveň Dataddo umožňuje práci s daty i neodborníkům.

Zisková firma

Dataddo tvrdí, že je ziskové a že meziročně roste o 100 procent, zisk se pohybuje mezi 50 a 250 miliony korun. Česká firma cílí od začátku na zahraniční klienty. Zaměřuje se na středně velké digitalizované společnosti, zákazníky má zejména ve Spojených státech a od otevření brazilské pobočky také v jižní Americe.

„S rostoucími investicemi do vývoje produktu začínáme být relevantnější pro globální enterprise klienty a z tohoto důvodu plánujeme ve střednědobém horizontu rozšířit svou tržní strategii o tento segment,“ říká Németh. Mezi dlouhodobé klienty Datadda patří například společnosti Uber, Epic Games nebo jihoamerická pobočka výrobce piva AB InBev.

Nizozemsko a Švédsko jsou napřed

Podle zkušeností Petra Németha závisí úroveň digitalizace firem spíše než na geografické poloze na oblasti, ve které působí. „Například vertikály, které ve velké míře používají internetové distribuční, promoční nebo obchodní kanály, jako jsou třeba internetové obchody, jsou z principu více digitalizované,“ tvrdí s tím, že v oblasti využívání nástrojů na základě umělé inteligence vedou americké firmy, v Evropě jsou v tomto ohledu napřed firmy z Nizozemska a Švédska.

I čtvrtou investici získalo Dataddo od fondu Impulse Ventures miliardáře Ondřeje Tomka, který mimo jiné spoluzaložil a následně prodal portál Centrum.cz. V žebříčku e15 nejbohatších Čechů a Slováků mu patří 54. místo – hodnota jeho majetku činí 8,6 miliardy korun. „Těší nás jejich byznysový posun a úspěch na globálním trhu, proto jsme se je rozhodli podpořit další investicí, aby mohli akcelerovat růst firmy a pokračovat v plnění cílů, které si nastavili do dalšího roku,“ odůvodňuje investici partnerka fondu Petra Gordan.