Sbohem levná nafto, přijíždí drahý elektrobus. Praha i Brno obmění flotily ve velkém

České dopravní podniky budou muset od příštího roku pořizovat mnohem více nízkoemisních a zcela bezemisních městských autobusů. Nařizuje to evropská legislativa, která v příštím roce zpřísní. Pro dva největší podniky, pražský a brněnský, to znamená velmi náročnou výzvu. Čistě elektrické autobusy jsou oproti naftovým podstatně dražší a jejich provoz je podmíněn masivními investicemi do dobíjecí infrastruktury.