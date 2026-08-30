Definitivní konec po 140 letech. Ikonické párky ve sklenici z obchodů mizí, firma zbankrotovala
- Německý výrobce uzenin Halberstädter po více než 140 letech definitivně ukončuje provoz kvůli vysokým dluhům a neúspěšným insolvencím.
Výrobní závod v Halberstadtu stál už několik týdnů a zbývající zaměstnanci firmy dostávají výpovědi.
Konec výrobce slavných párků ve sklenicích uzavírá historickou kapitolu německého potravinářství, zatímco budoucí osud samotné značky i budov zůstává nejistý.
Výroba tradiční německé značky Halberstädter Würstchen se po více než 140 letech definitivně uzavírá. Společnost Halberstädter Konserven GmbH, vystupující pod zkratkou Halko, doplatila na hromadící se finanční trable, vysoké investiční dluhy i opakované insolvence. Výrobní závod v Halberstadtu už několik týdnů nefunguje a nyní padlo rozhodnutí o jeho trvalém uzavření.
Podnik bojoval o přežití dlouhodobě. Jen za poslední tři roky prošel třemi insolvenčními řízeními, přičemž to poslední odstartovalo letos v červnu kvůli nedostatku financí na další fungování. Podle insolvenční správkyně Kariny Schwarzové nebyly vytvořeny podmínky k úspěšné záchraně firmy a k její dlouhodobé stabilizaci nestačily ani ústupky ze strany věřitelů, píše web MDR.de.
Ztráta práce pro desítky lidí
Na začátku červnového insolvenčního řízení zaměstnávala firma a její dceřiné společnosti přibližně 152 lidí. Část z nich si během posledních měsíců našla uplatnění jinde, zbývající pracovníci nyní dostávají výpovědi.
Konec známého výrobce uzenin proslulého párky ve sklenicích a konzervách znamená tečku za ikonickou kapitolou německého potravinářství, která trvala od 19. století. Zda se v budoucnu na trhu objeví samotná značka, zůstává nejasné. Práva k ní vlastní rodina Nitsch a zatím se neobjevil zájemce, který by její výrobu převzal. Otevřený zůstává i další osud samotných výrobních budov.