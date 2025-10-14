Pojišťovna pozastavila uzavírání nových smluv. Bojuje s poklesem kapitálové rezervy
Životní pojišťovna Youplus od pondělí 13. října 2025 přestala uzavírat nové smlouvy ve čtyřech zemích včetně České republiky. Důvodem je snaha stabilizovat kapitál a omezit rizika poté, co ukazatel kapitálové přiměřenosti firmy klesl pod interně stanovenou hranici. Stávajících klientů se krok podle společnosti nedotkne. S informací přišel web TN.CZ.
Pojišťovna Youplus oznámila, že od 13. října 2025 pozastavuje uzavírání nových pojistných smluv v České republice, na Slovensku, v Německu a v Norsku. Opatření se netýká pouze nových smluv, ale i rozšiřování krytí u stávajících pojistek. Výjimku představuje pouze snižování pojistných částek, které zůstává možné.
Rozhodnutí je výsledkem interního posouzení finanční stability společnosti, nikoli zásahu ze strany regulátora. Podle vedení Youplus jde o preventivní krok, jehož cílem je omezit riziko a zajistit dlouhodobou udržitelnost kapitálové pozice firmy.
Hlavním problémem je pokles kapitálové rezervy. Ačkoli pojišťovna stále splňuje zákonné minimum 100 %, její aktuální kapitálová přiměřenost je pod interní hranicí rizikové tolerance nastavené na 130 %. Za rok 2024 činil tento ukazatel 116 % a ke konci druhého čtvrtletí 2025 dále klesl na 113 %.
Společnost zároveň přiznala, že dosavadní jednání se stávajícími akcionáři i potenciálními novými investory zatím nepřinesla potřebné navýšení kapitálu. Přesto ujišťuje, že závazky vůči stávajícím klientům budou nadále plněny a provoz běžících smluv zůstává beze změn.
Ke konci března 2025 měla pojišťovna Youplus v České republice a na Slovensku zhruba 165 tisíc klientů. Firma patří mezi menší hráče na trhu životního pojištění, avšak v posledních letech se snažila profilovat jako moderní alternativa s digitálně orientovanými produkty.