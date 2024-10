Digitalizace je v současnosti aktuální téma, ale možná ne tak, jak byste si představoval.

Celé je to podle mého názoru velké politikum, takže ode mě asi nečekejte jednostrannou odpověď. Nicméně pokud mám mluvit za nás, profesionály v oblasti IT, myslím si, že tento projekt od začátku vykazoval některé nedostatky, které by odhalil každý, kdo se v tomto oboru již nějakou dobu pohybuje a chce dodat něco, co zákazníkovi skutečně prospěje, na čem se zákazník podílí, co je řádně otestováno, a teprve poté to jde do ostrého provozu. Mám pocit, že některé fáze tohoto projektu byly zcela zjevně vynechány. Když se poté stalo, že projekt vstoupil do ostrého provozu a objevily se zásadní chyby – my jim v našem žargonu říkáme chyby kategorie A – nepokoušíme se tyto chyby opravovat za běhu, ale přecházíme na zálohu a poté se systém opětovně spustí v ostrém provozu.

Dokážete odhadnout důsledky, které bude mít celá kauza na budoucí digitalizaci státní správy? Pustí se po odstřelení Ivana Bartoše ještě nějaký politik do podobně velkého projektu?

Osobně považuji za nejhorší, že to obrovsky otřáslo důvěrou lidí v digitalizaci veřejné správy. V tuto chvíli budou občané k digitalizaci přistupovat s nedůvěrou a budou v ní hledat nějaký problém, nebudou tomu projektu nakloněni. A to je pro mě ta nejhorší zpráva. A souhlasím s tím, že i u ochoty politiků digitalizovat můžeme očekávat určité ochlazení.

Ivan Bartoš spojuje své odvolání z postu ministra pro místní rozvoj s tím, že zastavil penězovody k firmám sdruženým v ICT unii, které je Asseco Solutions také členem. Zaznamenal jste v rámci unie nějaký tlak proti Ivanu Bartošovi?

Určitě ne.

Podle Pirátů měl lobbovat zejména předseda ICT unie a zároveň prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, vlivný člen ODS. Zaznamenal jste z jeho strany nějaký podobný tlak na vládu?

Stoprocentně ne.

Myslíte si, že se nyní situace nějak razantně změní pod vedením Martina Kupky, respektive Karla Trpkoše, který měl dosud na starosti digitalizaci na MPSV?

Tady bude moje odpověď trochu ambivalentní. Očekávám určité ochlazení, ale věřím, že digitalizaci nyní povedou profesionálové, kteří tomu rozumí a nebudou dělat základní chyby v projektech. Abych byl upřímný, nevěřím, že by nyní vše běželo perfektně a bez problémů, ale věřím, že se již nebudou opakovat takové dětské nemoci a zásadní chyby, které bych označil až za amatérské.

Státní správu tlačí jeden termín, který stanovuje tzv. Zákon o právu na digitální služby. Ten říká, že od 1. února 2025 musí být všechny úkony, jejichž povaha to nevylučuje, poskytovány i jako digitální služby. Myslíte si, že stát svůj závazek splní?

Nyní budu hrát tak trochu ďáblova advokáta, protože jak říkáte, je tam „i jako digitální služby“. Zrovna touto cestou mohlo být vyřešeno stavební řízení. Není nutné trvat na tom, aby vše bylo výhradně digitální, když vidíme chyby při implementaci. Myslím si, že nic nebrání tomu, abychom toto ustanovení splnili, pokud k tomu přistoupíme pragmaticky a umožníme dočasně dvě cesty – tedy jak digitální, tak tradiční.

A neobchází to tím stát trochu? Nejdřív si stanoví velice ambiciózní cíl a teď řekne: „Tady máte datovou schránku, můžete s úřadem komunikovat elektronicky,“ a tím sfoukne celou digitalizaci?

Co mu zbývá. Já jsem realistou. Dnes máme říjen 2024 a klást si nesplnitelné podmínky nebo vzdušné zámky s termínem splnění k 31. lednu 2025 – to je podle mě nereálné. Myslím si, že teď nemá smysl se šťourat v minulosti. Žijeme přítomností a důležité je zaměřit se na to, jak splnit termíny, nepřijít o financování z Evropské unie, což je mimo jiné zásadní věc….

Celý rozhovor si můžete poslechnout jako podcast v úvodu článku.