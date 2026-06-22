Aerolinky easyJet se brání převzetí od Američanů. Miliardovou nabídku označily za podhodnocenou
- Britská letecká společnost easyJet odmítla nabídku na převzetí za 4,74 miliardy liber (133 miliard korun), kterou jí předložila americká investiční společnost Castlelake.
- Podle vedení aerolinek se firma snaží firmu koupit za příliš nízkou cenu a využívá dočasného poklesu hodnoty akcií.
- Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
Společnost Castlelake uvedla, že tento měsíc předložila easyJetu tři nabídky na převzetí, aerolinky ale všechny odmítly. Investiční firma nyní zveřejnila podrobnosti své poslední nabídky, aby ji mohli posoudit akcionáři. Podle britských pravidel musí Castlelake do pátku předložit závaznou nabídku, nebo od záměru ustoupit.
Vedení easyJetu tvrdí, že Castlelake se snaží využít dočasně nízké ceny akcií a firmu koupit pod její skutečnou hodnotou. Cena akcií je podle aerolinek dočasně pod tlakem mimo jiné kvůli dopadům války mezi Spojenými státy a Íránem na cestovní ruch, a proto neodráží skutečnou hodnotu společnosti.
Podle poslední nabídky by akcionáři dostali 6,25 libry za akcii, což představuje prémii 24 procent ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií na burze. Společnost Castlelake prostřednictvím svých fondů vlastní už 2,14 procenta akcií easyJetu. Americký podnik uvedl, že jeho nabídka představuje pro akcionáře atraktivní hodnotu. Vedení easyJetu se ale podle americké firmy odmítlo o nabídce smysluplně bavit, a proto Castlelake zveřejnil podrobnosti své nabídky, aby ji mohli posoudit akcionáři. Castlelake dodal, že chce podpořit rozvoj easyJetu jako silnější evropské letecké společnosti.
Většinu společnosti musí vlastnit Evropané
Protože pravidla Evropské unie vyžadují, aby většinu letecké společnosti vlastnili občané EU, navrhla společnost Castlelake vlastnickou strukturu, která splní tyto požadavky. Uzavře partnerství se dvěma občany EU, kterými jsou bývalý provozní ředitel easyJetu Peter Bellew a konzultant leteckého odvětví Mark Breen. Ti budou vlastnit společnost se sídlem v EU, která bude mít většinovou kontrolu nad leteckou společností. Aerolinky easyJet ale uvedly, že navržená struktura je neprůhledná a neposkytuje dostatečný základ pro posouzení, zda je plán převzetí uskutečnitelný.
Společnost EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozuje přes 1200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl. Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard USD (přes 803 miliard korun).
Akcie easyJetu v pondělí krátce po poledni vzrostly na 5,3 libry, což byla jejich nejvyšší úroveň za téměř rok. Od 29. května, kdy společnost Castlelake oznámila, že zvažuje nabídku na převzetí, vzrostly přibližně o 27 procent. Nejnovější nabídka představuje ve srovnání s cenou z 29. května prémii 57 procent.