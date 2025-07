Český nákladní dopravce ČD Cargo plánuje propustit do konce roku až 700 zaměstnanců, tedy více než desetinu celkového počtu. Vyplývá to z informací, které v úterý na síti X zveřejnil předseda představenstva a výkonný ředitel firmy Tomáš Tóth. Podle výroční zprávy ČD Cargo činil loni průměrný počet zaměstnanců asi 6500. Firma se podle Tótha musí připravit na výrazný pokles přepravy. Chystá i sešrotování některých vozidel. ČD Cargo je dceřinou firmou státních Českých drah.

„Zástupce odborových organizací jsme seznámili s dalšími etapami restrukturalizace vynucené poklesem přepravních výkonů. Vyžádají si šrotaci dalších vozidel a odchod až 700 zaměstnanců do konce roku 2025,“ oznámil Tóth. „Postupně ČD Cargo musíme připravit na reálné objemy cca 40 milionů tun zboží,“ doplnil. Loni firma přepravila 56,7 milionu tun nákladu, meziročně o 2,7 milionu tun méně.

Mezi důvody snížení objemu přepravy byly podle dřívějších informací Českých drah pokles přeprav dřeva, omezení produkce huti Liberty Ostrava nebo snížení přepravy hnědého uhlí do elektráren a tepláren. Loni ČD Cargo také zaznamenalo výrazný propad v hospodaření. Ze zisku před zdaněním 733 milionů za rok 2023 se dostalo do ztráty činící 946 milionů. Za vysokou ztrátou stálo podle serveru HN.cz hlavně přecenění majetku, především vagonů na uhlí, bez kterého by firma byla několik desítek milionů v zisku.

„Bohužel na základě signálů z trhu a z jednání s našimi obchodními partnery musíme pro rok 2026 počítat s dalším poklesem objemů tradičních komodit. To si vyžádá další redukci vzniklých nadkapacit. Nyní již víme, že celkový objem přeprav nebude v roce 2026 vyšší než 45 milionů tun,“ sdělil Tóth v tiskové zprávě na webu firmy. „V dlouhodobějším horizontu musíme být připraveni na fakt, že pokud se nám nepodaří dostat na železnici nové komodity, objemy ČD Cargo se stabilizují na cca 40 milionů tun přepraveného zboží ročně,“ doplnil.

Už v dubnu ČD Cargo oznámilo, že se v elektronické aukci zbavuje nadbytečných 24 lokomotiv a 1089 vozů různého typu. Firma tehdy uvedla, že s odprodejem dalších vozů počítá i později v letošním roce.