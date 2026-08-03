České dráhy získají miliardy korun od Správy železnic. Koupí od nich tisíce pozemků
- Státní organizace Správa železnic (SŽ) a státem vlastněný železniční dopravce České dráhy (ČD) se dohodly na převodu majetku za zhruba sedm miliard korun.
- Jedná se hlavně o pozemky pod tratěmi, které koupí SŽ.
- Drahám zaplatí asi 6,79 miliardy bez DPH, ČD pak od správy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů.
Informace vyplývají ze smlouvy uzavřené na konci července zveřejněné v registru smluv. Na smlouvu upozornil server Zdopravy.cz. ČD podle kontraktu prodají SŽ 3900 pozemků o celkové ploše 33 milionů metrů čtverečních. SŽ zase drahám odprodá 330 pozemků o rozloze 270 tisíc metrů čtverečních. „Výsledná cena transakce po započtení vzájemných plateb činí 6,4 miliardy korun. A dále 870 milionů korun za kompenzaci užívání od roku 2017 do poloviny roku 2026," sdělila serveru mluvčí SŽ Nela Friebová.
Správa bude drahám hradit částku za pozemky postupně v deseti splátkách do roku 2035. SŽ ale může podle smlouvy splatit částku předčasně, nebo v menším počtu splátek.
Dráhy jsou primárně dopravcem
Ve smlouvě organizace uvádějí, že ČD jsou primárně dopravcem, ale stále vlastní pozemky, budovy či sítě potřebné pro provozování železnice. Proto chce SŽ tento majetek odkoupit. Menší část staveb a pozemků, kterých se smlouva týká, jsou v majetku SŽ a správa je prodá drahám. Jedná se například o budovy, jež tvoří jeden celek s objekty, které už ČD vlastní, nebo je to majetek potřebný pro provozování železniční dopravy.
Správa železnic vznikla v roce 2003 oddělením od Českých drah, tehdy ještě pod názvem Správa železniční dopravní cesty. V minulosti už ČD prodaly SŽ za 12 miliard majetek potřebný pro údržbu tratí, například vozidla určená k opravám kolejí, budovy sloužící jako zázemí, depa, dílny nebo administrativní objekty.