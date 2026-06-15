Souboj o zakázku za stovky miliard. České dráhy nabídly o téměř 20 miliard méně než RegioJet
- O největší železniční tendr v historii Česka se utkají České dráhy a RegioJet.
- České dráhy nabídly cenu 165 miliard korun, RegioJet téměř 184 miliard.
- Vítěz zajistí provoz nových příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji až na 30 let.
V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji podaly finální nabídky společnosti RegioJet a České dráhy, Arriva nabídku nepodala. Prvně zmíněná firma nabídla cenu 183,65 miliardy korun, nabídka Českých drah je 165,17 miliardy korun.
Soutěž hejtmanství a Praha vyhlásily loni v únoru, prvotní nabídky podaly společnosti Arriva vlaky, České dráhy a RegioJet. Jde o největší tendr na dopravce v historii Česka.
Nové velkokapacitní soupravy mají vyjet od roku 2030
Nové vlaky mají začít jezdit od roku 2030, kdy skončí nynější smlouva s Českými drahami. Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických vlaků, součástí zakázky je i jejich pořízení.
Radní Středočeského kraje Petr Borecký (STAN) v pondělí řekl, že ze zákonných důvodů není možné v tuto chvíli další podrobnosti k tendru komentovat. Smlouva s vítězem má být podle něj podepsána do konce roku.
Vedoucí projektového týmu pro zakázku a náměstek ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Andrej Hoffman dodal, že organizace nyní nabídky prověří. "Bude potřebné provést detailní právní a ekonomické posouzení," řekl. Dodal, že posuzovat se budou i technické aspekty nabídek. Následně přijde na řadu jejich hodnocení. "Počítáme s tím, že během léta poběží posuzování a následně během podzimu bude probíhat schvalování v orgánech Středočeského kraje," uvedl.
Nové vlaky s kapacitou nejméně 380 míst k sezení označované jako EMU 400 budou jezdit na páteřních linkách mezi metropolí a regionem a také na nyní modernizované trati do Kladna. Závazně jich bude objednáno nejméně 60, další nákupy budou záviset na rozšiřování železniční sítě. Celkem bude moci dopravce pořídit dalších až 73 vlaků. Hlavním zadavatele tendru je kraj, vedlejším Praha. Kraj i hlavní město se budou na financování podílet rovným dílem.