Tendr na šéfa České pošty zkrachoval. Ze 13 uchazečů neuspěl nikdo
- Mezi favority patřili expředsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková či bývalý manažer pošty Martin Kment.
- Nový generální ředitel státního podniku měl nastoupit už příští měsíc.
- Jaký bude další postup, ministerstvo vnitra nesdělilo.
Ostře sledované výběrové řízení na nového šéfa České pošty vypsal mnistr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na začátku ledna. Před třemi týdny pak upřesnil, že se přihlásilo 13 zájemců. To bylo násobně více než za minulé vlády, kdy rezort řídil Vít Rakušan (STAN). Byla tedy reálná šance, že tentokrát bude hledání nového generálního ředitele, který nahradí před měsícem odvolaného Miroslava Štěpána, mnohem snazší. Předpoklad se však nenaplnil.
„Výběrová komise po podrobné analýze podkladů všech uchazečů a vyhodnocení osobních pohovorů nedoporučila ke jmenování žádného z kandidátů. Na základě tohoto závěru bylo výběrové řízení zrušeno. To je vše, co mohu uvést,“ sdělila v pátek ráno Ivana Nguyenová z tiskového oddělení ministerstva.
Proč nikdo z adeptů neuspěl, nebo jaký bude další postup, zatím není jasné. „Zřejmě hledají oficiální důvod, proč tendr zrušili, a také musejí vymyslet, co dál. Do dalšího výběrového řízení se jim asi nějaký ideální kandidát nepřihlásí,“ míní člověk z vedení pošty.
Důvodem krachu personální soutěže mohou být rozdílné názory vlády na některé zájemce a také podmínka bezpečnostní prověrky. O tu ale měl vítěz teprve požádat.
Kmenta měl tlačit Babiš
Prověření na požadovaný stupeň důvěrné neměl jeden z hlavních favoritů výběrového řízení Martin Kment. Společník investiční skupiny Patero, která stojí za rozjezdem řady úspěšných českých startupů, zastával do roku 2023 pozici šéfa logistiky České pošty. Ještě předtím však působil několik let v Rusku na vysokých pozicích. Řídil dodavatelský řetězec ruské automobilky Avtovaz, výrobce vozů Lada, pracoval také u producenta kamionů Kamaz a byl rovněž generálním ředitelem ruské pobočky logistické společnosti Logio.
„Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ uvedl Kment na dotazy e15, zda v minulosti požádal o bezpečnostní prověrku. Podle informací od bývalých vrcholných manažerů státního podniku ji během svého působení v České poště v letech 2020 až 2023 neměl.
„V něčem je Česká pošta příkladem a lídrem, jinde by měla přestat dogmaticky trvat na dosavadních stereotypech a více vnímat současné trendy, jak samotného oboru, tak chování svých klientů,“ řekl mimo jiné před šesti lety, když nastoupil na pozici šéfa logistiky České pošty. Kment má podle informací e15 z okolí šéfa hnutí ANO podporu Andreje Babiše.
Neprošla ani Továrková
Držitelkou bezpečnostní prověrky naopak byla Hana Továrková, která patřila mezi favority. Dnes advokátka, dříve šéfka Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), měla přístup k utajovaným skutečnostem právě díky své pozici v čele významného státního regulátora. Do čela ČTÚ ji jmenovala předchozí vláda Andreje Babiše. Na Továrkovou podle informací e15 sázel jako na novou ředitelku pošty vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
V době, kdy ČTÚ řídila, proběhla aukce mobilních frekvencí, avšak nepodařilo se přivést do Česka čtvrtého operátora. To byl jeden ze slibů tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který však později změnil názor a přestal to považovat za prioritu.
„Moje dosavadní komerční i veřejná praxe mi umožňuje nahlížet na situaci České pošty realisticky, bez iluzí, ale zároveň s jasným vědomím jejího potenciálu a odpovědnosti, kterou tato instituce vůči státu a občanům nese. Česká pošta má podle mého názoru potenciál stát se přirozeným kontaktním bodem státu vůči občanům tam, kde digitální služby nestačí, selhávají nebo vyžadují osobní rozměr,“ prohlásila Továrková. Pokud by ve výběru uspěla, jejím prvním krokem by bylo zahájení „okamžitých kroků směřujících k transformaci a stabilizaci podniku“.