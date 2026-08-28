Čistý zisk čínské automobilky BYD vzrostl o třicet procent, táhl ho hlavně vývoz
Čínské automobilce BYD vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 30 procent na 8,2 miliardy jüanů díky silnému exportu.
Výsledek přesto zaostal za očekáváním analytiků a tržby podniku se meziročně snížily čtvrté čtvrtletí v řadě.
Rostoucí zahraniční prodeje pomáhají firmě kompenzovat slabou domácí poptávku i tvrdou cenovou válku v Číně.
Čínská automobilka BYD zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 30 procent na 8,2 miliardy jüanů (25,3 miliardy Kč). Čtvrtletní zisk stoupl poprvé po déle než roce. Přispělo k tomu oživení exportu, které vyvážilo slabou domácí poptávku. Největší výrobce elektromobilů na světě podle objemu prodeje o tom dnes informoval ve své výsledkové zprávě.
Zisk ale zaostal za očekáváním analytiků, kteří v průměru čekali nárůst o 48 procent, uvedla agentura Reuters. V předchozích čtvrtletích automobilka vykázala pokles zisku čtyřikrát po sobě, naposledy o 55 procent.
Tržby se snížily o 3,2 procenta na 194,6 miliardy jüanů. Byl to mírnější pokles než propad o 12 procent z prvního čtvrtletí. Zároveň se tak ale prodloužila série čtvrtletních poklesů na čtyři čtvrtletí. Rozdíl mezi růstem zisku a poklesem tržeb odráží příznivější strukturu prodeje, kterou táhnou především zahraniční trhy.
Dodávky do zahraničí v prvním pololetí vzrostly o 71 procent na více než 790.000 vozidel. To představovalo 44 procent celkového objemu prodeje, uvedl Reuters, který se opírá o výpočty založené na měsíčních přehledech prodeje aut z produkce BYD.
„Domácí trh pro BYD nadále představuje negativní faktor, jelikož prodej vozidel klesá a cenová konkurence zůstává tvrdá,“ uvedl analytik Yale Zhang ze šanghajské výzkumné společnosti Automotive Foresight. „Zahraniční trhy sice zajišťují růst, avšak vyšší cla v některých zemích spolu s rostoucími náklady na marketing a výzkum a vývoj mohou potenciál zisku omezovat,“ dodal.
Výsledky společnosti odrážejí širší trend v čínském automobilovém průmyslu, kde růst zisků stále více podporuje silný vývoz, píše Reuters. Podíl čínských automobilek na prodeji elektromobilů v Evropě letos v dubnu poprvé překročil 15 procent. Čínské značky také zvyšují objem výroby v Evropě, aby se vyhnuly vysokým clům. Do deseti let mohou v Evropě vyrábět podle odhadů až 1,5 milionu aut ročně.
Společnost BYD v posledních letech zintenzivňuje globální expanzi. Kromě posilování přítomnosti v Evropě uvedla minulý měsíc na japonský trh cenově dostupný elektromobil, čímž vstoupila do oblíbeného segmentu miniaut v této zemi.