Český miliardář dostal v USA zelenou. Jeho firma začne vyrábět pro Teslu, Musk mu ale kazí jiné plány
- Představa o nových tržbách z robotaxi se zatím nenaplnila, vyrobené díly pro Teslu jen stojí na skladě v Česku.
- Brano přesto může i na této automobilce vydělat, po měsících nákladných průtahů dostalo zelenou k výrobě v USA.
- Miliardář Pavel Juříček se poohlíží po možné další expanzi v zámoří, ve hře je i Mexiko.
Český dodavatel automobilových dílů se dočkal. Brano miliardáře Pavla Juříčka v říjnu konečně spustí sériovou výrobu součástek v pronajaté hale ve Spojených státech. Jedna z největších autoprůmyslových firem středoevropského regionu původně počítala s tím, že tamní linky naplno spustí už loni v září. Po sérii odkladů dostal podnik jednoho z nejbohatších Čechů a bývalého poslance hnutí ANO klíčové schválení.
„Minulý týden jsme úspěšně prošli auditem, od října začneme vyrábět pro Teslu, dostali jsme zelenou. Do konce roku spustíme snad i dodávky pro General Motors. Zpoždění nás stálo odhadem minimálně dva miliony korun,“ říká Juříček pro e15. Z konkurenčních důvodů nespecifikuje, o které díly se jedná, skupina se nicméně dlouhodobě zaměřuje na zámkové, dveřní nebo sedadlové systémy. Na východním pobřeží USA zhotoví ročně stovky tisíc dílů.
Juříček vysvětluje průtahy velmi důkladnými bezpečnostními kontrolami. „Amerika byla vždy pro byznys otevřená, teď ale vytváří obrovské byrokratické bariéry. Museli jsme například zakládat takové bankovní účty, které podléhají přísnějším geopolitickým požadavkům. Synu Václavovi zabralo odpovídání na více než sto otázek tři dny,“ dodává Juříček.
Rozjednané zakázky pro Volkswagen a Mercedes-Benz
Aby se expanze do „státu broskví“, jak se přezdívá americké Georgii, vyplatila, musí tamní továrna generovat roční obrat alespoň čtyřicet milionů dolarů, tedy asi 829 milionů korun ročně, počítá Brano. Této mety chce dosáhnout do deseti let. V příštích pěti letech cílí přinejmenším na deset milionů dolarů. Dopomoci k tomu mají i rozjednané nové zakázky pro tamní Mercedes-Benz a pro závod Volkswagenu v nedalekém městě Chattanooga.
Pro srovnání: loňské konsolidované tržby celé skupiny, která působí v Americe, Evropě i Číně, měly dosáhnout téměř šesti miliard korun. Provozní zisk EBITDA činil zhruba 480 milionů korun.
Brano expandovalo do zámoří pro nové zakázky, zároveň se tak vyhnulo dovozním clům, která po návratu do Bílého domu zvyšuje prezident Donald Trump. Republikán tím chce přilákat výrobce do USA, a to se mu v řadě případů daří. Vyšší tarify lákají do států i početnou konkurenci Brana z celého světa, která často míří právě do Georgie, jednoho z nových center amerického autoprůmyslu, které láká investory na tučné pobídky i otevřený přístup. Stát uvádí, že jen do elektromobility a výroby baterií přilákal od roku 2018 investice za více než 27 miliard dolarů.
Robotaxi od Tesly vázne
Vedle Hyundai zde vyrábějí také jihokorejské společnosti SK On a LG Energy Solution, z jejichž linek sjíždějí baterie do elektromobilů. Zároveň kolem sebe vytvářejí nově se formující řetězec dodavatelů. Sílící konkurence v Georgii tak tlačí i na růst mezd – jeden dělník má stát Brano asi 23 dolarů na hodinu.
I proto si v Hradci nad Moravicí pohrávají s myšlenkou další a levnější továrny, v úvahách figuruje například americké St. Louis nebo Querétaro. V tomto mexickém státě činí průměrná hrubá mzda operátora výroby orientačně pět dolarů za hodinu, vyplývá z dat American Industries Group.
Zatímco americká továrna Brana dostala zelenou, dodávky dílů z českých továren do robotaxi zamrzly. Speciální vozidla z dílny americké Tesly mají sloužit jako taxíky, které jezdí bez řidiče. Jsou tedy navržená tak, aby se obešla bez řidiče za volantem. Na rychle se rozvíjející projekt ale robotaxi zatím rozhodně nevypadá.
Automobilka sice loni spustila pilotní provoz a testování, podle svého lídra Elona Muska však výroba naběhne „mučivě pomalým tempem“, údajně kvůli novým komponentům a výrobním procesům. Takzvané cybercaby zhotovuje v texaské gigafactory. Počty ale nezveřejňuje a k Muskovu cíli dvou milionů kusů ročně má velmi daleko.
„Robotaxi nejede zdaleka tak, jak by mělo. Dodávek našich dílů do zámoří je orientačně o devadesát procent méně, než jsme předpokládali. Skladem v Česku pro něj máme vyrobené díly možná za deset milionů korun. Stávajícím tempem se jich zbavíme až koncem příštího roku,“ tvrdí Juříček.
Brano na nich zároveň vydělá méně, než původně kalkulovalo. Letos zvýšená cla na dovoz do USA totiž ukrojí z marže českého výrobce dalších více než deset procent. I proto se poohlíží po dalších výrobních lokalitách v zámoří.