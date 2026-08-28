Fyzik natvrdo o české energetice. Sázíme jen na jádro a odmítáme trend, který už nejde zastavit
- Elektrifikace a rozvoj obnovitelných zdrojů zrychlují po celém světě, což oslabuje vliv surovinových petrostátů jako Rusko nebo USA, informuje podcast 11am Briefing.
Fyzik Ondráš Přibyla upozorňuje, že Česko má zbytečně zastaralé uvažování, brání se obnovitelným zdrojům i elektromobilům a staví budoucnost téměř výhradně na jádru.
Globální přechod na zelenou energii a elektrifikaci už nelze zastavit, přičemž pomalé tempo změn a byrokracie v Česku ohrožují naši budoucí prosperitu.
Technologický pokrok urychluje elektrifikaci hospodářství napříč kontinenty a může pomoci zastavit klimatickou změnu, říká teoretický fyzik a zakladatel organizace Fakta o klimatu Ondráš Přibyla.
Rozmach výroby energie ze slunce či větru nejen pomáhá zpomalit růst emisí oxidu uhličitého způsobujících přehřívání planety, ale také oslabuje moc petrostátů, jako je Rusko, země Perského zálivu a do velké míry i Spojené státy. Tyto části světa desítky let profitovaly ze surovinové závislosti dalších zemí, elektrorevoluce však nyní jejich vliv na světové dění narušuje.
„My v Česku ale obnovitelné zdroje stavět nechceme a máme pocit, že jediný způsob, jak tady rozvíjet energetiku, je postavit jádro,“ říká v novém díle podcastu 11am Briefing Ondráš. Atomovou energii považuje pouze za jeden ze dvou hlavních pilířů energetiky budoucnosti – právě vedle obnovitelných zdrojů. „Ten mindset je tady fakt strašně zaseknutý v nějaké historii.“
Většina české veřejnosti i politické reprezentace prosazuje auta se spalovacími motory, kterým jinde už dávno odzvonilo. Elektromobily považujeme za nějaký módní výstřelek, přitom v jiných zemích – a hlavně v Číně – již zcela dominují. Česko má jeden z nejnižších podílů obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a investory od tohoto odvětví odháníme komplikovanou a zdlouhavou byrokracií.
Současný trend stále širšího průniku elektřiny do hospodářství a přechodu na obnovitelné zdroje ovšem zastavit nemůžeme. Ten již probíhá, s námi či bez nás. Můžeme si ale vybrat, jakou cestou se vydáme a jaké důsledky pro naši prosperitu si z toho poneseme. Poslechněte si to celé na YouTube či Spotify.