Mzdy českých ajťáků míří ke 100 tisícům. Ve státní sféře ale berou mnohem méně
- Průměrná mzda českých IT specialistů se přiblížila hranici 100 tisíc korun měsíčně, mezi jednotlivými profesemi jsou ale výrazné rozdíly.
- Ještě větší propast se otevírá mezi soukromým a veřejným sektorem, upozornil server Živě.cz s odkazem na nová data Českého statistického úřadu.
- České IT zároveň dál trápí nízké zastoupení žen, které patří k nejnižším v Evropské unii.
Informační technologie dál patří mezi nejlépe placené obory v Česku. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů se v roce 2025 podle Českého statistického úřadu zvýšila na 99 767 korun. Meziročně tak vzrostla o šest procent, tedy přibližně o 5 600 korun. Přestože už mzdy nerostou tak rychle jako v době mimořádně vysoké poptávky po IT odbornících, jejich příjmy zůstávají výrazně nad průměrem české ekonomiky.
Mzdy v IT za posledních pět let v Česku. |
Nejvyšší výdělky mají vývojáři softwaru, jejichž průměrná hrubá mzda dosáhla zhruba 113 200 korun měsíčně. Na druhém konci stojí administrátoři a správci počítačových sítí s průměrem kolem 82 400 korun.
Ještě výraznější rozdíl ukazují statistiky při srovnání soukromého a veřejného sektoru. „V roce 2025 pobírali ICT specialisté pracující v soukromé sféře měsíčně v průměru 102 tisíc korun, jejich kolegové ve sféře státní 58 tisíc korun,“ řekl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Zatímco ve firmách si IT specialisté vydělají téměř dvojnásobek průměrné mzdy ostatních zaměstnanců, ve veřejném sektoru je jejich plat vyšší pouze zhruba o desetinu.
Počet IT specialistů se zdvojnásobil
Samotný tuzemský IT trh přitom v posledních letech výrazně narostl. Za deset let se počet ICT specialistů zdvojnásobil a v roce 2024 jich v Česku pracovalo přibližně 135 tisíc. Představovali tak 2,6 procenta všech pracujících, což odpovídalo průměru Evropské unie. Přibližně dvě třetiny IT specialistů zaměstnávají podniky zaměřené na informační a komunikační technologie, desetina pracuje v průmyslu a sedm procent v bankovnictví. Na veřejnou správu, školství a zdravotnictví dohromady připadá pouze šest procent.
České IT zároveň zůstává výrazně mužským oborem. „Přetrvávajícím trendem u nás zůstává velmi nízké zastoupení žen mezi ICT specialisty, které v roce 2024 dosáhlo 13 procent. Šlo o jeden z nejnižších podílů mezi zeměmi Evropské unie,“ uvedla Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje ČSÚ.
Podobný nepoměr je patrný už mezi studenty. Na konci loňského roku studovalo ICT obory 25 847 vysokoškoláků, tedy necelých osm procent všech studentů vysokých škol. Ženy mezi nimi stále netvořily ani pětinu, jejich zastoupení ale postupně roste. Výrazný je naopak podíl zahraničních studentů, kteří představují téměř třetinu vysokoškoláků studujících informatiku. Nejpočetnější skupinu tvoří Slováci, následují studenti z Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu.