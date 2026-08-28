Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu. Trh už nabízí obdobný výnos i bez pětileté pasti na peníze
Výnosy běžných státních dluhopisů, které lze přes brokera kdykoliv prodat, už v podstatě dohnaly státní Dluhopis Republiky. U něj si přitom lidé musí peníze zamknout na dlouhých pět let.
- Úroky žene nahoru strach z návratu inflace, ale i špatné hospodaření státu. Vláda trh doslova zaplavuje novými dluhy a investoři za to logicky požadují vyšší zhodnocení.
- Zatímco pro investory jsou teď bondy s více než pětiprocentním výnosem velmi lákavou příležitostí, státní kase se financování dalších stamiliardových schodků pořádně prodraží.
Pan Vladimír nakoupil Dluhopisy republiky v první vlně během letošního června. Před samotnou investicí nejvíce zvažoval, zda se mu vyplatí zaparkovat peníze u českého státu, aniž by na ně dlouhých pět let sáhl. Jen za této pro některé investory drakonické podmínky totiž Vladimír dosáhne na maximální teoretický roční výnos 4,544 procenta.
Neutěšená geopolitická situace a sílící globální i tuzemské inflační tlaky ale způsobily, že aktuálně získá obdobný výnos i velký investor do běžných státních dluhopisů, a to, aniž by byl ve své investici jakkoli omezen. Srovnání výnosů tak vyvolává úvahu, zda stát nestanovil v prostředí extrémní geopolitické a makroekonomické nevyzpytatelnosti výnos dluhopisu určeného pro retail až příliš nízko.
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