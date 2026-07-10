Karibik za humny. Jezero třicet minut od Prahy má tyrkysovou vodu a písek jako u moře
- Zatopený lom Lhota u Prahy, ze kterého se původně těžil štěrkopísek pro stavbu dálnice D1 a metra, se proměnil v jeden z nejvýnosnějších areálů letního turismu ve středních Čechách.
- Lokalita přezdívaná „český Karibik“ láká na borovicové lesy, rozsáhlé písečné pláže a průzračnou vodu udržovanou pomocí moderní ultrazvukové technologie proti sinicím.
- Stabilní byznys model doplňuje kompletní infrastruktura s osmnácti gastro stánky s podporou bezhotovostních plateb a placeným parkováním s dynamickou víkendovou přirážkou.
Pouhých 40 kilometrů od Prahy se nachází jedna z komerčně nejúspěšnějších rekreačních lokalit ve středních Čechách. Jezero Lhota, které si díky rozsáhlým písčitým plážím, průzračné vodě a borovicovému lemu vysloužilo na sociálních sítích přezdívku „český Karibik“, představuje ukázkový příklad transformace industriálního brownfieldu na profitabilní areál cestovního ruchu, upozorňuje web arecenze.cz.
Od těžby pro metro k masové rekreaci
Historie lokality je spjata s rozmachem tuzemské infrastruktury v době socialismu. V roce 1965 se zde začal těžit štěrkopísek, který sloužil jako klíčový stavební materiál pro budování dálnice D1 a prvních úseků pražského metra. Po ukončení těžební činnosti v roce 1983 vzniklo zatopením lomu jezero o rozloze přibližně 25 hektarů s hloubkou dosahující až 14 metrů.
Divoké koupání z dob devadesátých let vystřídal organizovaný byznys model. Dnes je areál kompletně oplocen a jeho provoz podléhá přísnému komerčnímu managementu. Součástí infrastruktury je rozsáhlé parkoviště, dětská hřiště, převlékárny, uzamykatelné boxy na cennosti a také nejstarší veřejná nudistická pláž v Česku, která do lokality historicky stahuje specifickou klientelu.
Služby na pláži: 18 stánků a konec hotovosti
Zatímco dříve si lidé nosili vlastní občerstvení, dnes sází provozovatelé na gastrobyznys. V areálu stabilně funguje 18 komerčních stánků a bister s pestrou nabídkou, která reflektuje moderní trendy včetně vegetariánské a bezlepkové stravy. Provozovatelé navíc reagují na tlak na digitalizaci – většina prodejních míst je již standardně vybavena platebními terminály a akceptuje bezhotovostní platby.
Akvizici zákazníků podporuje management také organizováním eventů a tematických akcí, které zvyšují návštěvnost i mimo špičkové hodiny běžného koupání.
High-tech boj se sinicemi
Klíčovým prodejním argumentem (USP) jezera Lhota je dlouhodobě vysoká kvalita vody, která do středních Čech láká i náročnější městskou klientelu. Udržet čistou vodu při denním náporu tisíců lidí je však technologicky náročné.
Provozovatel proto investoval do moderních technologií a k eliminaci sinic využívá permanentní ultrazvukovou technologii. Ta mechanicky narušuje buněčnou strukturu řas a sinic, aniž by bylo nutné aplikovat agresivní chemii. Výbornou kvalitu vody v lokalitě dlouhodobě potvrzují i pravidelné monitoringy Krajské hygienické stanice.
Cenová politika a ekonomika provozu
Provoz areálu je financován z kombinovaného příjmu ze vstupného a parkovného. Nastavená cenotvorná politika jasně rozlišuje standardní dny a víkendovou špičku, kdy dochází k dynamickému navýšení cen za parkování automobilů o 50 procent. Vstup pro dospělou osobu je stanoven fixně na 120 korun, rodinné rozpočty pak zvýhodňují slevy pro seniory, studenty a děti.