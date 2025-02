„Fungujeme jako přepravní cloud. Firmy se připojí a kdykoli potřebují přepravit zásilky, mohou využít volnou kapacitu kurýrů v naší sdílené přepravní síti. Snižují tak náklady, zatímco kurýři vydělávají až o třetinu více než jinde na trhu,“ popisuje podnikání firmy spoluzakladatel a šéf grid.online Ondřej Krátký, který spoluzakládal Liftago a taxislužbu také dlouhodobě vedl.

Milion eur do grid.online aktuálně vkládá investiční společnost Reflex Capital Ondřeje Fryce. J&T Ventures nové firmě poskytla 250 tisíc eur, stejnou sumu přináší společnost Grid Invest, za níž stojí ekonomové Jakub Kastl a Filip Matějka, kteří už v minulosti se zakladateli grid.online spolupracovali.

Majoritním vlastníkem zůstává nadále Krátký. „Noví investoři získávají podíl okolo 15 procent, zbytek akcionářů tvoří společníci z Liftaga, kteří svůj podíl získali v procesu spin-offu grid.online z Liftaga,“ vysvětluje pro e15 Krátký. Zmíněnými příchozími z Liftaga jsou další spoluzakladatelé alternativní taxislužby Martin Hausenblas a Juraj Atlas a investor Martin Vohánka. Liftago od původních majitelů na přelomu roku získala skupina Livesport Martina Hájka.

Desítky tisíc zakázek denně

Grid.online díky investici zahájí nábor nových vývojářů. „Investici využijeme na posílení týmu a zlepšení technologické infrastruktury, abychom udrželi tempo s rostoucí poptávkou a ještě více usnadnili připojení nových kurýrů,“ dodává finanční ředitel Patrik Raš, který do grid.online také přešel z Liftaga.

Přepravní kapacita grid.online by letos měla dosáhnout 15 až 35 tisíc zásilek denně, popisuje Krátký. „Letos chceme dát klientům možnost čerpat třikrát větší přepravní kapacitu než dosud,“ dodává. Firma zatím nabízí zakázky jen kurýrům vybaveným automobilem, do budoucna ale počítá i s přepravci na motorkách či jízdních kolech. Aktuálně má v databázi několik tisíc registrovaných kurýrů, nyní je ale všechny nedokáže vytížit, a do svého provozu je tak zapojuje postupně.

Grid.online působí v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a v Plzni. Další rozšiřování bude záviset na poptávce zákazníků. „Umíme pokrýt celou republiku, ale děláme to jen pro největší klienty,“ uzavírá Krátký.