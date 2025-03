Uzávěra podle oznámení letiště potrvá do 23:59 místního času (soboty 00:59 SEČ). Krok letiště zdůvodnilo výpadkem v důsledku požáru a nutností zachovat bezpečnost cestujících a personálu.

Požár zachvátil rozvodnu v Hayes v západním Londýně a bez proudu je nyní podle zpravodajského serveru BBC více než 16 300 domácností. Londýnský hasičský sbor informoval, že kvůli požáru preventivně evakuoval 150 lidí z okolních budov. S plameny nyní bojuje zhruba 70 hasičů.

Zpravodajský server televize Sky News s odvoláním na prohlášení letiště uvedl, že v tuto chvíli není jasné, kdy dojde k obnovení dodávek elektřiny. „Očekáváme, že v nadcházejících dnech dojde k výraznému narušení provozu, a cestující by neměli v žádném případě cestovat na letiště, dokud nebude letiště znovu otevřeno,“ citovala stanice prohlášení.

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol uvedla, že kvůli výpadku nyní letiště Heathrow zrušilo veškeré přílety a dochází k přesměrování letů. Podle serveru FlightRadar24 například let společnosti Qantas Airways z australského Perthu místo Londýna přistane v Paříži, zatímco let United Airlines z New Yorku míří nově na letiště v irském Shannonu. Některé lety směřující z USA do Londýna se vracejí zpět do Spojených států.

Heathrow je největší letiště ve Spojeném království a denně odbaví přibližně 1300 příletů a odletů. V loňském roce prošlo jeho terminály rekordních 83,9 milionu cestujících, uvedl server stanice BBC.