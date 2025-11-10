Elektromobily zlevňují, „špinavé“ spalováky kvůli pokutám zdražují. Největší změna ale teprve přijde
Český trh s elektromobily roste nejrychleji za posledních pět let. Během prvních deseti měsíců letoška přibylo na českých silnicích přes jedenáct tisíc nových elektrických vozů, o třetinu víc než loni. Po letech dominance Tesly ovládla trh Škoda se svými modely Enyaq a Elroq. Rostoucí zájem táhnou nižší ceny, rychlejší nabíjení i tlak evropské legislativy.
Až si vaši vnuci a vnučky nasadí čínské brýle pro virtuální realitu a americkou inteligencí poháněný učitel jim začne vykládat o jedné z největších proměn průmyslu v historii, řeč bude dost možná hlavně o tom automobilovém. Tradiční odvětví dnes netuší, zda a případně jak dlouho ještě bude moci vyrábět automobily se spalovacími motory. Zato je jasné, že se jeho budoucnost neobejde bez úspěšného tažení na trhu s elektromobily.
O bombasticky znějící „největší proměně v historii“ hovoří sami lídři oboru, ať už sedí v Mladé Boleslavi, Kolíně či Nošovicích. Mají k tomu dobrý důvod – přechod od tankování k dobíjení mění po dekády zaběhlé pořádky napříč byznysem. Klíčový termín: 2035. Po tomto roce nebudou smět automobilky v Evropské unii prodávat nové osobní automobily vypouštějící jakékoliv emise. K takovému cíli může vést teoreticky více technologií, v dnešní praxi však výrobci sázejí v drtivé většině na elektřinu akumulovanou v bateriích.
Nutno dodat, že to není jen evropský Green Deal, co nutí managementy automobilek bolestně a draze probádávat „novou“ technologii (jakkoliv si s ní pohrávali už Václavové Klement a Laurin). Volkswagen, Stellantis, Renault a další velké evropské výrobce nebývale silně tlačí čínská konkurence. Tedy ambiciózní značky jako BYD, MG nebo Chery. A nezapomínejme ani na americkou Teslu.
Je to pozoruhodný závod. Ve víru konkurenčního a slevami okořeněného boje jednotlivé modely relativně rychle zlevňují, zatímco spalováky vlivem zpřísňujících emisních limitů neméně svižně zdražují. Těžko výrobcům vyčítat ekvilibristiku, kterou předvádějí v cenících. Ostatně kdo by chtěl platit pokuty za nedostatečně ekologický mix prodávaných aut. Doba dobíjení se pozoruhodně zkracuje, dojezd prodlužuje. Také proto roste i natolik elektro-skeptický trh, jako je „voňavými“ výpary fosilních paliv omámené Česko. To se letos dokonce řadí k evropským zemím s nejvyšším meziročním nárůstem prodejů elektromobilů.
Loni vládla Tesla, letos Škoda Auto
Po českých silnicích jich jezdí už přes 54 tisíc, tedy těch ryze elektrických, plug-iny nyní nepočítáme. Nejnovější statistika se vztahuje na prvních deset měsíců roku 2025, během nichž si kupci registrovali 11 444 nových elektromobilů. Oproti loňskému období leden až říjen to bylo o třetinu víc. „Baterky“ se sice na celkových registracích 161 tisíc nových osobních automobilů stále podílejí jen z malé části, jejich tržní podíl ale setrvale roste – konkrétně z loňských 4,5 na letošních 5,6 procent. Pro kontext: ještě před pěti lety se v Česku za celý rok prodalo 1,5 tisíce elektrických vozů, které se na celkovém odbytu podílely pouze procentem.
Žebříčku nejžádanějších modelů vévodily ty od Škody Auto, která letos vystřídala americkou Teslu v pozici lídra tuzemského trhu s elektromobily. Nejlépe se prodávala Škoda Elroq s 2359 registracemi následovaná Škodou Enyaq s 1932 udanými kusy. V žebříčku nejpoptávanějších modelů najdeme také modely Tesla Y a 3, Kia EV3, Toyota BZ4X, Volkswagen ID.7, Hyundai Kona, Dacia Spring a Hyundai Inster. Do desítky nejprodávanějších značek se dostaly ještě Ford, Mercedes-Benz, BMW a Volvo.
Naprosto klíčová je z pohledu prodejců poptávka podniků. Takzvaně „na firmu“ bylo letos zapsáno osm nových elektromobilů z deseti. Flotily Komerční banky, skupiny ČEZ, Siemensu nebo například realitní skupiny CPI patří se stovkami vozů k těm vůbec největším. Nejen tyto společnosti plánují v horizontu několika málo let dokončit obměnu flotily a provozovat výhradně elektrická vozidla, případně je doplnit těmi s plug-in hybridním pohonem.
Elektromobily nejen ve flotile ČEZ
„Flotila celé Skupiny ČEZ čítá přes pět tisíc vozidel a podíl ekologických pohonů se nám podařilo zvýšit už na deset procent. V příštích letech chceme pokračovat jak v navyšování počtu ekologických aut o další stovky ročně, tak i v plošném budování odpovídajícího zázemí pro jejich dobíjení. Těch je zatím téměř čtyři sta, a ještě letos chceme přidat další dvě stovky,“ komentoval manažer dopravních služeb ČEZ Jakub Bosák červnový nákup 90 vozů KIA EV3.
Podobně postupuje Pražská energetika. Z pěti set aut tvoří elektromobily včetně plug-in hybridů téměř polovinu flotily. Do konce dekády má být zcela bezemisní. Našli byste mezi nimi škodovácké modely Enyaq a Citigo-e nebo Volkswagen ID.3. „Už máme objednané i nové Škody Elroq, které budou postupně nahrazovat Karoqy,“ uvedl pro web Čistá doprava Libor Hladík, vedoucí sekce E-mobility v Pražské energetice.
K dealerům míří pro nové elektromobily ale čím dál častěji i menší firmy, podnikatelé a živnostníci. Často však váhají, zda je pro jejich potřeby čistě elektrický pohon tou pravou volbou. Na takové klienty míří Volkswagen Financial Services s unikátní půjčovnou. Firmám a podnikatelům s vlastní flotilou o deseti a více autech nabízí možnost „osahat si“ elektromobily, a to za relativně výhodných podmínek. K nabízeným modelům od Škody a Volkswagenu letos přidala ještě Audi a Porsche.
„V diskuzích o elektromobilitě se neustále objevuje řada mýtů. My jsme však přesvědčeni o tom, že nejlepším způsobem, jak se o možném přechodu na udržitelnou mobilitu s nulovými přímými emisemi kvalifikovaně rozhodnout, je vlastní důkladná zkušenost,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services.
Vysoké ceny a málo nabíjecích stanic?
Představte si, že děláte průzkumy veřejného mínění. Jednoduchý byznys, o který bude ještě dlouho zájem, dokud ho tedy nepřeválcuje vševědoucí umělá inteligence. Pokládáte otázku: „Z jakých důvodů nespěcháte s nákupem elektromobilu?“ Je úplně jedno, zda se noříte do niterních úvah respondentů v Praze, Berlíně, Washingtonu či Dallasu. Odpovědi dostanete vždy stejné. Potenciální kupci, kteří přesedají ze spalováků do elektrik mnohem pomaleji, než trhy předpokládaly, se obávají v zásadě dvou hlavních překážek: vysoké pořizovací ceny a nedostatečně husté sítě veřejných dobíjecích stanic.
V obou případech lze hovořit o racionálních obavách, byť důvody k nim postupně opadávají. První elektromobily, které automobilky uváděly na trh, byly zpravidla velké a drahé SUV. To už neplatí. Hlavní bitvu nyní svádějí výrobci v segmentu kompaktních městských vozů s co možná nejnižší cenovkou. Zmíněná Škoda prodává svůj nejnovější e-model Elroq od 799 tisíc. Ještě menší model Epiq, který začne vyrábět příští rok, by měl zájemce vyjít na zhruba šest set tisíc. Modely INSTER a KONA nabízí Hyundai od 550 a 700 tisíc.
Podobných příkladů by se našlo spousta. Běžný český spotřebitel by o takovýchto částkách vzhledem k vlastní koupěschopnosti jistě nehovořil jako o nízkých, na rozdíl od doby ještě nedávné minulé už ale nemůže elektromobily vylučovat ze svých nákupních úvah. Ne kvůli pořizovacím cenám, které se srovnaly se spalovacími alternativami. To je ale také důvod, proč automobilky do tak vysoké míry závisí na poptávce firem obměňujících flotily.
Hustotu vytřídal větší výkon
Postupně odpadávají důvody i ke druhé nejčastější obavě, byť ne zcela. Necelou tisícovku dobíjecích stanic v Česku provozuje ČEZ i Pražská energetika. Celkem jich je v Česku přes tři tisíce a každoročně přibývají stovky dalších. Zatímco v minulých letech se provozovatelé zaměřovali na vybudování dostatečně husté sítě, nyní sledují jiný cíl. „Stavíme hlavně ultrarychlé dobíjecí stanice o výkonu 150 kW a více, kterých už řidičům nabízíme 160, zvyšujeme i výkony stojanů ve frekventovaných místech,“ pojmenoval současnou prioritu místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Pokračujeme v pomyslném průzkumu veřejného mínění a po potenciálních zákaznících přicházejí na řadu šéfové firemních flotil. Těch se ale ptáme, proč e-auta nakupují. Co odpovídají? Elektromobil už nějaký ten měsíc není zelenou PR povinností jako spíš běžnou racionální volbou, která v některých případech může zlevnit provoz a snížit celkové náklady. A o tom, kam se tenhle trh vyvine, rozhodnou nejen pořizovací ceny, ale také spolehlivost dobíjecí sítě i ceny elektřiny.
S jistotou tak lze dnes tvrdit dvě věci. Zaprvé: elektromobilita podstatně zahýbe Českem mnohem dříve než v tak často skloňovaném roce 2035. A za druhé: brýle a učitele poháněného umělou inteligencí nebudou vnuci a vnučky nenávidět o nic méně než toho čmárajícího křídou po tabuli.