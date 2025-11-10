Nebeská liška z Aera poprvé ve vojenské verzi v Dubaji. Nový letoun navazuje na slavné albatrosy
Světová premiéra nového proudového letounu L39 Skyfox s podvěsy na zbraňové systémy nebo speciální kontejnery se chystá příští týden na Dubai Aershow. Stroj pak bude pokračovat v byznysovém turné po vybraných afrických zemích, které dodnes používají legendární L-39 Albatros. V Dubaji se představí i nová generace dopravního stroje L 410 z Kunovic, ultralight Shark nebo útočné drony řízené AI české společnosti LPP vyzkoušené ve válce na Ukrajině.
Dubai Aershow, která bude zahájena v pondělí 17. listopadu, se zúčastní přes 1500 vystavovatelů z 98 zemí, na veletrh jsou potvrzeni návštěvníci z celkem 135 států světa. Veletrh tak nabízí řadu obchodních příležitostí. Na rozdíl od podobných evropských akci v Paříži nebo Londýně budou české firmy klást důraz na vojenská řešení.
Liška i s kulomety a raketami
Největším tahákem českého stánku stylizovaného do podoby vojenského hangáru bude proudový L-39 Skyfox, který už odstartoval z vodochodského letiště a letí do Dubaje. Vzhledem k tomu, že jde o bojový stroj, vyžaduje to řadu povolení a složité administrativy. Dnes přelétává z Turecka do Egypta.
„L-39 bude poprvé představen ve vojenské verzi. V Dubaji ale nekončíme, pokračujeme do Afriky, kde budeme letoun předvádět našim dalším potenciálním zákazníkům,“ uvádí mluvčí Aera Vodochody Lukáš Hora. Mezi klíčové trhy patří podle něj kromě Evropy a Afriky také Asie. Rozjednané zakázky má Aero i v Severní Americe.
Vojenská verze L-39 má pět závěsníků pro kulomety ráže 12,7 milimetru se zásobníky pro 250 nábojů, řízené střely nebo různé kontejnery určené například pro průzkum. Vystaveny budou i další zbraňové systémy a zařízení, aby návštěvníci viděli, co všechno může stroj nést.
Skyfox navazuje na legendární L-39 Albatros, jeden z nejúspěšnějších letounů své kategorie na světě. Aero jich od roku 1999 vyrobilo přes 2900 kusů. Stovky z nich jsou stále ve službě zejména ve výcvikových střediscích po celé planetě.
„Když si piloti vyzkoušejí novou generaci L-39, jsou překvapeni, jak pokročilá oproti původnímu albatrosu je,“ dodává Hora. Rozdíly jsou zejména ve výkonnějším motoru a lepší ovladatelnosti.
Prvními zákazníky L-39 Skyfox jsou státní podnik LOM Praha, Maďarsko a Vietnam. LOM stroje používá ve výcvikovém středisku v Pardubicích, kde školí piloty z celého světa.
L 410 NG sází na bezpečnost
L 410 NG při cestě na veletrh Dubai Airshow absolvuje několik mezipřistání. Mají o něj zájem civilní i vojenští zákazníci. |
Na civilní i vojenské zájemce se obrací také Aircraft Industries, největší český výrobce civilních letadel. „Země Afriky nebo Jižní Ameriky přecházejí na dvomotorové letouny, protože si uvědomují nutnost větší bezpečnosti. Tu jednomotorové stroje negarantují, dokládají to havárie z poslední doby,“ popisuje důvod zájmu o nové stroje L 410 NG Alena Medová, viceprezidentka Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) a šéfka představenstva Aircraft Industries.
Zároveň budou státům obou kontinentů končit programy vojenských dopravních letadel, tudíž i armády hledají dopravní stroje. Využívají je k přepravě osob včetně raněných, dopravě materiálu, ale i pro ostrahu hranic před pašeráky.
Kunovická společnost dodává na civilní a vojenský trh v poměru 50 ku 50. Největší potenciál vidí v Jižní Americe a jihovýchodní Asii. V Africe jsou projekty z důvodu častějšího střídání vlád a režimů složitější.
Firmy jdou do velkých projektů
Na Dubai Airshow bude vystavovat celkem 17 českých firem. To je výrazný nárůst oproti minulému ročníku, kdy Česko zastupovalo 11 podniků.
Mezi významné účastníky patří rychle rostoucí PBS Group, výrobce menších proudových motorů a dalších zařízení pro letadla, který nedávno otevřel závod v USA. „S českým leteckým průmyslem se musí počítat po celém světě, jsme zapojeni do největších projektů v oblasti letounů, dronů nebo výzbroje. Roste sebevědomí firem, nebojí se vstupovat do velkých projektů, jako jsou nadzvukové letouny páté generace F-35,“ upozorňuje Milan Macholán, viceprezident ALKP a generální ředitel PBS Velká Bíteš.
Podle představitelů českého leteckého průmyslu se mění rovnováha mezi civilní a vojenskou oblastí. A právě v té druhé vidí velkou příležitost pro uplatnění v nových dodavatelských řetězících. „Umíme vyrobit kompletní letouny, motory, zasahujeme do produkce dronů i do vesmírných domén,“ říká prezident ALKP a generální ředitel LOM Praha Jiří Protiva.
Na Dubai Airshow se propojuje civilní a vojenský aspekt letectví, stále více se prosazují výrobky a technologie takzvaného dvojího užití. Tuzemský průmysl se bude podle Protivy prezentovat jako inovátor, aby bylo zřejmé, že Česká republika sleduje trendy 21. století.