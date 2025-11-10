Policisté, hasiči i vojáci si výrazně polepší. Strážci zákona mají dostat bonus na bydlení
Už příští rok se mají sevřít platové nůžky mezi příslušníky ozbrojených a bezpečnostních složek. Všichni noví příslušníci armády, republikové policie a profesionálního hasičského sboru mají mít stejný nástupní plat ve výši 50 tisíc korun hrubého. A těm, kteří už mají služební poměr a berou méně, vznikající vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje přidat. Pozadu nezůstanou ani učitelé – i jejich nástupní plat má činit 50 tisíc korun. Do roku 2029 by pedagogové podle plánů kabinetu měli v průměru brát 75 tisíc korun.
„Navýšíme platy vojáků, policistů a hasičů na srovnatelnou úroveň, která odpovídá významu a náročnosti jejich služby,“ píše se v návrhu programového prohlášení nové vládní koalice. Podle odborníků si to však vyžádá desítky miliard korun navíc. Zatím není jasné, jak politici peníze zajistí.
Šestitisícový příspěvek na bydlení
Armáda už dvacet let láká nováčky na příspěvek na bydlení, který se po letošním nárůstu pohybuje v rozmezí od tří do devíti tisíc korun. Dostává ho každý voják, který nebydlí ve služebním bytě nebo v obci s možností denního dojíždění do služby.
Oproti tomu Policie České republiky takovou finanční pomoc nenabízí, má ale – podobně jako vojsko – náborové příspěvky. Na hypotéky nebo nájemné přispívá řada měst svým strážníkům, například v Praze činí tento bonus 10 tisíc korun.
V případě republikových strážců zákona a také příslušníků Hasičského záchranného sboru má nastat výrazná změna. „Zavedeme příspěvek na bydlení do výše až šesti tisíc korun měsíčně podle regionu,“ zavázala se vláda v programu. Zároveň slibuje spravedlivý systém proplácení přesčasů a příplatků, sjednocení přístupu státu k benefitům a kariérní prostupnost mezi složkami.
Armádě je věnována samostatná a obsáhlá kapitola v programovém dokumentu, která uvádí: „Posílíme sociální jistoty vojáků z povolání a jejich rodin. Od roku 2026 bude nástupní plat vojáka po absolvování základní přípravy činit 50 tisíc korun. Platy vojáků budou pravidelně valorizovány, obnovíme služební benefity včetně školkovného a posílíme podporu v oblasti služebního bydlení.“
Odbory výrazné přilepšení vítají
Unie bezpečnostních složek (UBS) srovnání platových podmínek vítá. „Policistům a hasičům v místech, kde jsou silné vojenské posádky, hrozí odchody. Otázkou však zůstávají rozpočtové možnosti,“ míní šéf UBS Aleš Lehký.
Rozpočet, jak ho nastavil současný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle Lehkého není úplně špatný. Odborář zároveň doufá, že se podaří udržet Rakušanův slib, že se budou platy policistů a hasičů zvyšovat i v následujících letech. Za důležité považuje i schválení zákona o služebním poměru.
Předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič upozorňuje, že systém financování bezpečnostních sborů není nastaven spravedlivě ani udržitelně. Nástupní plat, který se u policistů pohybuje kolem 33 tisíc korun, často nestačí ani na základní životní potřeby. A například nově přijímaní hasiči dostávají ještě o něco méně.
„Proto dlouhodobě prosazujeme systémové nastavení platů, které by začínalo na hranici 50 tisíc korun hrubého měsíčně,“ říká Machovič.
Zdůrazňuje ale nutnost vzniku kariérního řádu, který zajistí spravedlivé odměňování podle praxe, odbornosti a míry odpovědnosti. „Není možné, aby se nastupující policista po několika letech služby ocitl na podobné úrovni jako nováček – to vede k demotivaci,“ dodal policejní odborář.
Platy vyjdou na desítky miliard
Experti odhadují, že sliby vyjdou na vyšší desítky miliard korun. V případě ozbrojených a bezpečnostních složek, které mají zhruba 80 tisíc příslušníků, to může být kolem 20 až 25 miliard korun ročně. Počty vojáků navíc hodlá vláda navýšit.
S ještě větším objemem prostředků je nutné počítat pro učitele, kterých je nyní 159,5 tisíce. Aby v roce 2029 brali v průměru 75 tisíc korun, stálo by to podle výkonného ředitele institutu IDEA a ekonoma Daniela Münicha zhruba o 57 miliard korun více než letos.
A pokud by stát odpovídajícím způsobem navyšoval platy také ostatních pedagogických pracovníků, musel by každoročně vyčlenit 70 miliard. Nyní tvoří platy učitelů tři pětiny rozpočtu ministerstva školství, což je přibližně 130 miliard korun.