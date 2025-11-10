Aktualizováno: Bývalá Liberty Ostrava bude opět propouštět. O práci přijde 250 lidí
Bývalá Liberty Ostrava, nyní Nová Huť, propoustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Výpovědi se vyhnou zaměstnancům přímo z výroby, dopadnou ale například na sekci údržby. Pro samotnou výrobu naopak pracovníky firma nabírá a přesun do této části firmy nabízí i těm, kteří musí údržbu opustit, dodal Strouhal.
Zkrachovalou huť koupila v konkurzu firma bývalého ministra Martina Peciny. Nový vlastník podnik převzal před měsícem i s přibližně 2350 aktivními zaměstnanci. „Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke 2000,“ řekl už tehdy Strouhal.
V pondělí uvedl, že už když si dělali analýzu při koupi podniku, zjistili, že zaměstnanců je víc, než je huť v současnosti schopna uživit a využít. „To znamená, musíme dneska trošičku zredukovat a hlavně změnit i vnitřní strukturu zaměstnání,“ řekl ČT ředitel.
Uvedl, že firma snižuje počet režijních zaměstnanců. „Naopak nabíráme přímo výrobní dělníky. Respektive nabízíme i redukovaným zaměstnancům, že tady můžou zůstat a mohou se přesunout například z údržby třeba na linky,“ řekl Strouhal.
Firma si podle něj váží dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou 'srdcaři' a s podnikem žijí. „Takže se snažíme upotřebit třeba ty, kteří jsou v dělnických profesích na údržbě, právě přesunem na linku, tak aby nám pomohli tam, kde to huť dneska potřebuje,“ řekl Strouhal.
Uvedl, že za více než měsíc, kdy je v podniku, ho některé věci překvapily příjemně. „Například se daří namotivovávat lidi, kteří tady dlouho byli, k tomu, aby nám pomáhali. Je vidět, že nám začínají věřit, začínáme si budovat důvěru a začíná se huť zvedat. V minulém měsíci jsme díky tomu měli rekordní výrobu za posledního tři a půl roku,“ řekl ředitel.
Liberty Ostrava skončila v konkurzu, poté co se dostala do dluhů, které nedokázala splácet. Před měsícem insolvenční správce celý podnik prodal za 3,01 miliardy korun jedinému zájemci, společnosti bývalého ministra Peciny. Od října podnik působí pod názvem Nová Huť.
Fungují v něm tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu.
Rekordní výroba je podle ředitele společným dílem všech tří provozů: rourovny, Steckelovy válcovny, to znamená výroby svitků a plechů, a středojemné válcovny. „Máme poptávku po našich výrobcích, povedlo se nám vyřešit i nějaké kvalitativní problémy, které tady historicky byly, pouští se první investice, takže tohleto všechno pomáhá. No a samozřejmě snažíme se lépe řídit výrobu, lépe řídit i návoz materiálu,“ řekl Strouhal.