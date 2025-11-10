Fortuně se v době hledání ženicha dařilo, přesto výrazně zaostala za očekáváním. Teď chce expandovat
Jedna z největších sázkovek v regionu, skupina Fortuna, loni vydělala 165 milionů eur, tedy přibližně čtyři miliardy korun. Loňský hrubý provozní zisk EBITDA tak sice meziročně narostl o 40 milionů eur, o 36 milionů eur však skupina zaostala za hodnotou, kterou agentura Reuters zmiňovala jako cíl, když informovala, že je česká sázkovka na prodej. Čísla vycházejí z konsolidované výroční zprávy firmy.
Vedení firmy se k číslům odmítlo více vyjádřit. Zda skutečně plánovalo vydělat 200 milionů eur, tak není jisté, protože Reuters čísla uvedla na základě anonymního zdroje. Pravdou však je, že ještě letos v lednu sumu zmínil i investiční ředitel mateřské Penty Marek Šmrha, který měl v posledních letech Fortunu na starosti.
„Jsem pyšný na to, že jsem mohl být součástí cesty, kdy se z Fortuny o EBITDA 15 milionů eur stala herní skupina s EBITDA téměř 200 milionů eur,“ řekl dříve pro Hospodářské noviny manažer, který dnes pracuje pro skupinu Czechoslovak Group Michala Strnada.
Alespoň částečně by nižší výdělek mohl vysvětlit právě ukončený prodejní proces. „Když firma rozhodla, že si podnik ponechá, začala se patrně soustředit na dlouhodobější růst a k tomu jsou potřeba velké investice. Naopak úsporná opatření, jako osekání výdajů na marketing a podobně, už v takovém případě nedávají smysl,“ zmiňuje jedno z možných vysvětlení hráč z oboru, který si nepřál být jmenován.
Dvojnásobný čistý zisk
Meziroční růst EBITDA o téměř třetinu by přitom ne každý považoval za špatný výsledek. Ještě lépe vypadá čistý zisk, který skupina dokonce zdvojnásobila na 1,7 miliardy korun, a to v době, kdy firma čelila zvýšené daňové zátěži na českém, tedy klíčovém trhu. Například tuzemská jednička Tipsport si loni na domácím trhu i přes vyšší tržby pohoršila.
„Daňová a legislativní politika státu má na naše podnikání zásadní vliv. Od loňského roku odvádíme o třetinu vyšší takzvanou sektorovou loterijní daň, která je z obratu, nikoli ze zisku. Zároveň se zvýšila korporátní daň o další desetinu. Od července 2024 navíc platí nová přísná legislativa. To vše dopadá na legální české provozovatele tvrdě a otevírá prostor pro nelegální zahraniční portály,“ řekl už dříve mluvčí společnosti Tipsport Václav Sochor.
Fortuna evidentně zapracovala na zefektivnění svých procesů, protože příjmy jí meziročně vzrostly mnohem pomaleji než zisk. Celkem utržila přibližně 14 miliard korun, což je jen o osm procent více než o rok dříve. Z pohledu tržeb rostla skupina jen v Česku, v Chorvatsku a na Slovensku. Naopak v Polsku a Rumunsku příjmově oslabila a ztrácí tam i tržní podíl. Například v Polsku dříve platila za jasnou dvojku, postupně se ale v rámci pomyslného žebříčku největších sázkovek propadla na nynější čtvrtou pozici.
Změny ve vedení
Otázka je, co s tímto trendem udělá nové vedení. Investiční skupina Penta, která Fortunu vlastní, vrcholový management Fortuny v poslední době značně obměnila. Nejzásadnější je změna na holdingové úrovni – skupinu Fortuna Entertainment Group od ledna řídí Němec Dieter John. Český byznys má od září na starosti Jakub Kolesa.
Hazardní skupina působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Chorvatsku a nově také v Černé Hoře, kde přikoupila tamní dvojku. Podle informací e15 zvažuje expanzi na další evropské trhy, například do Srbska, a koketuje i s myšlenkou proniknout do Asie.
Mateřská skupina Penta Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka na konci loňského roku spustila fond pro investory, do kterého vložila veškerá svá aktiva. Fondy umožňují investorům účast na projektech skupiny a jejich cílem je podporovat růst značek jako Dr.Max, Fortuna, Penta Hospitals a Penta Real Estate. Fondy zaznamenaly zájem více než 6500 investorů, kteří v první rok investovali přes 13 miliard korun.