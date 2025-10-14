Aktualizováno: ANO, SPD a Motoristé řeší koaliční smlouvu, k personáliím se vrátí za měsíc, řekl Babiš
Hnutí ANO, SPD a Motoristé se nyní soustředí na projednání programu a koaliční smlouvy. V úterním videu na facebooku to řekl předseda ANO Andrej Babiš. K personáliím se podle něj strany vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
„Dokončili jsme rozdělení resortů, rozdělení Sněmovny. Teď se soustředíme na projednání programu, to zabere nejvíc času, a koaliční smlouvy,“ uvedl pravděpodobný budoucí premiér. Připomněl, že prezident Petr Pavel dříve řekl, že se nemá skládání kabinetu uspěchat. „Ohledně personálií, k tomu se vrátíme možná za měsíc, měsíc a půl,“ dodal Babiš.
Krátce se vrátil k pondělnímu jednání se zástupci Motoristů, kteří Babiše informovali o tom, jaké další kroky budou podnikat v případu údajných výroků Filipa Turka na sociálních sítích. „Odmítají různá nařčení. Je to na nich, aby přesvědčili veřejnost, že to tak není,“ podotkl Babiš.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek v pondělí zopakoval, že na sociální sítě napsal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by sám sobě zpětně nafackoval. Odmítl ale zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.
Strana později oznámila, že podala trestní oznámení na Deník N a autory textu. Server dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Předseda Motoristů Petr Macinka i první místopředseda ANO Karel Havlíček po pondělní schůzce uvedli, že tato dohoda platí.
Babiš v dnešním videu opět kritizoval rozpočet navržený dosluhující vládou Petra Fialy (ODS). „Například Poslanecká sněmovna má návrh navýšení rozpočtu o 310 milionů korun v porovnání s rokem 2021. Nemusí zase jezdit na Machu Picchu a papat husí paštiku a prosecco cestou na Tchaj-wan. Mají šetřit,“ uvedl šéf ANO.
Dále popřál pevné zdraví bývalému premiérovi Mirku Topolánkovi, který v podcastu Info.cz řekl, že má rakovinu slinivky. Babiš ocenil také přínos amerického prezidenta Donalda Trumpa k příměří na Blízkém východě. „Teď by pan prezident Trump mohl vyjednat mír na Ukrajině,“ dodal.