Léto v ohrožení? Hormuzská blokáda drtí aerolinky, ceny paliva vyletěly na dvojnásobek
- Evropě hrozí kritický nedostatek leteckého paliva, pokud se doprava v Hormuzském průlivu neobnoví do tří týdnů.
- Ceny paliva se již více než zdvojnásobily, což drasticky zvyšuje náklady aerolinek těsně před startem letní sezony.
- Asociace letišť vyzývá Evropskou komisi k akci, navrhuje společné nákupy paliv a zrušení dovozních restrikcí.
Evropa by mohla čelit nedostatku leteckého paliva, pokud se do tří týdnů neobnoví lodní doprava v Hormuzském průlivu. Uvedla to podle médií asociace letišť Airports Council International Europe (ACI Europe) v dopisu adresovaném Evropské komisi. Zároveň vyzvala Evropskou unii k přijetí opatření zajišťujících dostatečné dodávky leteckého paliva před letní turistickou sezonou.
„Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří zajistit výrazné a stabilní obnovení plavby Hormuzským průlivem, stane se systémový nedostatek leteckého paliva pro EU realitou,“ cituje z dopisu deník The Guardian.
ACI Europe varuje, že nedostatek leteckého paliva by výrazně poškodil evropskou ekonomiku. Ceny leteckého paliva se v posledních týdnech více než zdvojnásobily a dostaly se na úrovně od 150 do 200 dolarů za barel, píše agentura Reuters. To má výrazně negativní dopad na provoz leteckých společností. Pohonné hmoty obvykle tvoří zhruba čtvrtinu jejich provozních nákladů.
Asociace podle agentury Reuters vyzvala Evropskou komisi mimo jiné k tomu, aby dočasně zrušila restrikce na dovoz leteckých paliv. Navrhla rovněž, aby Evropská unie přikročila ke společným nákupům leteckých paliv.
Hormuzským průlivem obvykle prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Lodní dopravu na této trase však ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán.
Zpravodajský server BBC dnes s odkazem údaje portálu MarineTraffic uvedl, že Hormuzským průlivem od středečního začátku křehkého příměří ve válce Spojených států a Izraele s Íránem proplulo pouze 15 lodí. Před konfliktem proplouvalo touto úžinou téměř 140 plavidel denně.