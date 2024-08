Porucha zastavila provoz metra přibližně v 06:30. Cestující se tak po ránu na lince A svezli jen mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol a stanicemi Náměstí Míru a Depo Hostivař. V úseku, kde byla porucha, museli nastoupit do tramvají nebo do autobusů. Autobusové linky 107 a 147 dopravní podnik mimořádně prodloužil ze zastávky Dejvická do zastávky Staroměstská.