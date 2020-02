Němci chystají miliardové dotace aut s vodíkovým pohonem | E15.cz

Vláda Angely Merkelové rozšiřuje opatření na ochranu klimatu. Po podpoře železniční dopravy, zateplování domů a elektromobility a po útlumu výroby elektřiny z uhlí se chystá podpořit další alternativní zdroj – vodík. Auta poháněná tímto plynem by ve veřejné dopravě mohla výrazně snížit emise oxidu uhličitého, jak uvádí Národní vodíková strategie, kterou předložila vláda.

„Strategie musí být co nejdříve odsouhlasena, poptávka po zeleném vodíku je výrazně vyšší, než si dnes myslíme. Musíme v této oblasti myslet zeleně, globálně a velkoryse,“ tvrdí Anja Karliczeková, německá ministryně školství a výzkumu. Štědré by měly být i fondy.

Vláda v návrhu nové strategie počítá s tím, že do roku 2026 investuje do vodíku 1,4 miliardy eur, zhruba 35 miliard korun. Dalších 600 milionů eur bude připraveno pro podnikatele, kteří se chtějí přímo podílet na vývoji nových zařízení. Německo za posledních deset let už podle ministerstva vydalo 700 milionů eur na vývoj vodíkových palivových článků.