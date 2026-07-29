Poslední nezávislé aerolinky v Evropě na prodej. Portugalsko vybírá kupce pro TAP z evropských gigantů
- Air France-KLM a Lufthansa podaly závazné nabídky na koupi 44,9procentního podílu v portugalských aerolinkách TAP.
Prodej jedné z posledních nezávislých evropských leteckých společností vstoupil do finální fáze, přičemž státní holding Parpública má na vyhodnocení nabídek 30 dní.
Portugalská vláda zdůrazňuje, že při výběru vítěze nebude rozhodovat pouze nejvyšší cena, ale především dlouhodobý strategický přínos pro aerolinky TAP.
Francouzsko-nizozemské aerolinky Air France-KLM i konkurenční německá firma Lufthansa předložily závazné nabídky na převzetí menšinového podílu v portugalské státní letecké společnosti TAP. Oznámila to dnes portugalská státní holdingová společnost Parpública. Podle agentury Reuters tak začíná konečná bitva o jednu z posledních nezávislých leteckých společností v Evropě.
Portugalsko obnovilo dlouho odkládanou privatizaci vlajkové letecké společnosti TAP vloni v červenci. Vláda chce prodat podíl 44,9 procenta strategickému partnerovi, který by dokázal posílit globální dosah a konkurenceschopnost firmy TAP, píše agentura Reuters.
Společnost Parpública nyní musí do 30 dnů předložit portugalské vládě závěrečnou zprávu s posouzením obou nabídek. Vláda následně může rovnou vyhlásit vítěze, nebo zahájit s jedním či oběma uchazeči rozhovory o předložení vylepšených konečných nabídek.
Portugalský ministr infrastruktury Miguel Pinto Luz tento měsíc uvedl, že výběr strategického partnera nebude záviset pouze na výši nabídky, ale také na dalších faktorech. „Je to strategické rozhodnutí, které by nemělo být redukováno pouze na cenu. Proto vyžaduje pečlivé uvážení,“ prohlásil.