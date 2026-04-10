Víkendové tankování podraží. Stát zvýšil cenové stropy pro naftu i benzin
- Stát od víkendu zvyšuje cenové stropy paliv, litr nafty může zdražit o 70 haléřů na 45,90 Kč a benzin na necelých 42 korun.
- Kontroly ministerstva zatím nezjistily žádné porušení pravidel, úředníci v terénu prověřili už 177 čerpacích stanic.
- Některé menší pumpy kvůli regulaci zavírají, unie petrolejářů varuje, že stát nutí prodejce prodávat pod nákupní cenou.
Pohonné hmoty v Česku o víkendu zřejmě zdraží, stát zvýšil cenové stropy na naftu a benzin pro víkendové dny i pondělí. Maximální cenu litru nafty ministerstvo financí pro nadcházející tři dny stanovilo na 45,90 koruny, což je o 70 haléřů na litr více než dnes. Litr benzinu pak bude v prodeji nejvýše za 41,95 koruny, tedy o 18 haléřů na litr více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá úřad až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.
Benzin podle CCS ve čtvrtek zlevnil za den o tři haléře na průměrných 41,60 Kč za litr a nafta zlevnila o 44 haléřů na průměrných 47,79 Kč.
Ministerstvo financí začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Čerpací stanice stropy dodržují
Čerpací stanice zatím cenové stropy na pohonné hmoty dodržují, stát dosud žádné porušení pravidel nezjistil, řekl Stefan Fous z ministerstva financí. Během prvních dvou dnů regulace státní orgány provedly 177 terénních kontrol napříč Českem. Kontroly budou pokračovat i o víkendu, podle ministerstva jich bude kolem 50 denně.
Dosud nejvýrazněji se cenové stropy do cen většiny čerpacích stanic promítly dnes ráno. Maximální povolená cena nafty 45,20 korun za litr totiž pro dnešek oproti čtvrtku klesla o 4,20 koruny. Většina pump tak dnes naftu nabízela za tuto cenu. Za nižší cenu ji pak prodávají například stanice, které odebírají paliva od státního podniku Čepro. Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě dnes kvůli vládním cenovým stropům neotevřely. Podle Unie nezávislých petrolejářů stát nutí čerpadláře prodávat paliva za cenu nižší, než za jakou ji většina z nich nakoupila na trhu.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 Kč za litr nafty i benzinu, spotřební daň má u nafty z dosavadních 9,95 Kč za litr klesnout o 2,35 Kč za litr. U benzinu zůstane na 12,84 Kč za litr.