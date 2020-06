Burza PXE bojuje proti nekalým praktikám v energetice | E15.cz

Snad každý odběratel elektřiny či plynu v Česku už narazil ve svém okolí na dodavatele, který se ho snažil zlákat na zdánlivě výhodný odběr. „Všichni potřebujeme ve své domácnosti energii. Takzvaní šmejdi mají ohromný trh plný příležitostí,“ říká generální sekretář komoditní burzy PXE David Kučera. I to bylo jedním z důvodů, proč se burza rozhodla vytvořit platformu PARC4U. Na té mohou spotřebitelé měnit dodavatele na základně jednotné a férové smlouvy.

Téma energetických „šmejdů“ se v Česku objevuje bez přestávky řadu let. Neexistuje dost nástrojů, jak aktivitám těchto neférových subjektů zamezit?

Předně, proces samotného vyřízení dodávky energií je poměrně složitý. Mnoho lidí mu nerozumí, což vytváří příležitosti k nekalým praktikám. Bohužel je zároveň pro řadu lidí cena jediné, co je zajímá. Nezkoumají už další podmínky smlouvy o dodávce. Pak je těžké vzniklou situaci řešit.

Nereagují na to už některé novely zákonů z minulých let?

Nikdy nebudeme mít dokonalé zákony, které postihnou jakékoliv nečestné jednání. Dokud nebudeme mít lepší a rychlejší vymahatelnost práva v rámci dobrých mravů, tak to nebude fungovat. Průběžné legislativní změny samozřejmě přinášejí stále vyšší ochranu spotřebitele, ale zpravidla reagují na vzniklý problém až se zpožděním. To je případ i takzvaných energetických šmejdů. Ti si navíc zpravidla vždy najdou svoji cestičku i v tomto ztíženém prostředí.

Takže nevěříte, že by mohla pomoci chystaná novela energetického zákona, která zavede nový registr zprostředkovatelů?

Samozřejmě záleží na tom, jaká bude výsledná podoba zákona. Bývám obecně k regulatorním krokům skeptický, protože přemrštěná regulace může mít negativní vliv na úroveň služeb. Vidíme to například na kapitálových trzích, kde naprosto neadekvátní regulace odrazuje drobné investory od investování do rizikových aktiv, což z dlouhodobého hlediska bude mít negativní vliv na celou ekonomiku. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby účastníci trhu tento problém vyřešili mezi sebou.

Někteří dodavatelé se už v deklaraci dobrovolně zavázali, že budou dodržovat férový přístup ke spotřebitelům. Funguje to?

Myslím, že částečně. Pokud mluvím se zástupci vrcholového managementu řady firem, velmi je to trápí a je to pro ně priorita. Avšak těžší je deklaraci uvést do praxe.

Jak to myslíte?

Když zaměstnáváte stovky „prodejců“, často i externích, je velmi těžké zabezpečit, aby se všichni zaměstnanci chovali naprosto eticky. Zvlášť když jsou odměňováni podle výsledků firmy. Myslím ale, že se situace postupně zlepšuje.

Když si člověk srovná cenové nabídky od jednotlivých dodavatelů, jsou mezi nimi poměrně velké rozdíly. Čím je to způsobeno?

Důvodů může být mnoho. Osobně si myslím, že to lze rozdělit v zásadě do tří kategorií. První jsou neetické podmínky. Extrémně dobrá cena je vykoupena nějakou kličkou v podmínkách a klient v konečném důsledku zaplatí daleko více, než čekal. Druhou kategorií je přístup dodavatele k riziku. Zjednodušeně řečeno spekuluje, že ceny energií v budoucnu poklesnou a nakoupí je, pokud se tento předpoklad naplní. Když se nenaplní, klienti si musí hledat nového dodavatele.

A třetí důvod, proč jsou na trhu velké rozdíly mezi jednotlivými dodavateli?

Posledním důvodem jsou restriktivní či nerestriktivní podmínky způsobující snížení či zvýšení ceny produktu. Pouze tato poslední kategorie je férová. Samozřejmě, každý dodavatel má jinou nákladovou strukturu a tudíž i z toho vyplývající požadavky na zisk. Ale toto až tak zásadní cenové rozdíly nevytváří.

Na co by si tedy měl člověk dávat pozor při výběru dodavatele?

Na kredibilitu dodavatele, podmínky smlouvy a pak teprve hodnotit cenu. Pokud bych měl být konkrétní, tak nejhorší je, když klient dodavatelům podepíše plnou moc na převod odběrného místa na nějakého prostředníka, který je má pak v hrsti často i na několik let.

Vy sami jste nedávno spustili platformu pro výběr nového dodavatele PARC4U. Proč se burza pouští do takového projektu?

Chceme pomoci v boji proti nekalým praktikám a zároveň chceme zákazníkům poskytnout lepší orientaci na trhu. Najdou s námi vhodného dodavatele energií, všechno vyřeší ze svého obývacího pokoje, bez front, stresu, zbytečného papírování a v době, kdy se to hodí jim. Navíc jim garantujeme jednotnou smlouvu, férovou a bez skrytých kliček nebo právních háčků ve prospěch dodavatele.

Co to znamená?

PXE vytvořila smluvní dokumentaci tak, aby byla férová pro obě strany obchodu – jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Tuto smlouvu jsme vyvinuli jako jakýsi vzor, který by měl vyhovovat drtivé většině spotřebitelů. Všichni dodavatelé se zavazují dodávat podle této jednotné smlouvy a zákazník tak dostane opravdové a férové srovnání ceny. Má šanci snadno vyzkoušet několik dodavatelů a rozhodnout se, která služba a za jakou cenu mu nejvíce vyhovuje.

Takže za smlouvy s koncovými uživateli ručí burza. V čem konkrétně?

Naše smlouva je kompilát smluvní dokumentace všech dodavatelů. Snažili jsme se vytvořit standard, který by byl vyvážený a férový pro obě strany obchodu. Výsledný produkt jsme navíc konzultovali s Energetickým regulačním úřadem, abychom se vyvarovali možných chyb. Úřad se obecně takovéto spolupráci s jednotlivými subjekty brání, protože toto není jeho funkce. V našem případě ale udělal výjimku, protože smlouva vytváří jakýsi standard pro více účastníků trhu. Mimochodem, na velkoobchodním trhu je toto již více než 20 let běžná praxe.

Poskytuje burza nějakou další garanci?

Nabídky v prostředí PARC4U pochází od dodavatelů, kteří jsou aktivní na velkoobchodním trhu. I tento fakt poskytuje odběrateli jistotu, že nabídka bude od dodavatele, který za sebou má již nějakou historii.

A dodavatelé tedy tento model vítají?

Předně je třeba říct, že řada lidí z řad odborné veřejnosti nás k tomu několik let vybízela. Navíc si opravdu myslíme, že tato platforma je výhodná i pro dodavatele. Opustí-li ho jednou spotřebitel, je velmi těžké a často drahé klienta dostat zpět. Lidé nejsou ochotni dělat časté změny. My umožníme dodavatelům snadno oslovit i „ztracené“ klienty a pokusit se je získat zpět lepší službou.