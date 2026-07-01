ESG reporting se zasekl v excelu. Firmy hledají chytrá řešení, AI zatím naráží na audit
- Technologie mají firmám pomoci zvládnout ESG reporting i skutečné řízení udržitelnosti.
- České podniky se ale často stále pohybují mezi excelem, vlastními systémy a drahými platformami, které neumějí vše, co slibují.
- Vyplývá to z debaty v rámci druhého letošního PwC Sustainability Clubu se zástupci Rockaway Capital, CSG, ČEZ, CTP Czech a PwC.
Umělá inteligence má v ESG velký potenciál, zatím ale naráží na nekonzistentní výstupy, auditovatelnost a na ochranu citlivých dat. Firmy ji proto využívají hlavně ke kontrole, sběru a k validaci dat. Strategická rozhodnutí, posuzování rizik nebo dvojí materialita zůstávají na lidech. I to zaznělo na druhém letošním setkání PwC Sustainability Clubu, tentokrát na téma technologie a inovace v ESG.
„Rád bych byl optimista, ale tohle je téma, v němž moc optimistický být nejde,“ říká Ondřej Rybka, ředitel v týmu Risk Assurance PwC. Podle něj se české firmy za poslední dva roky v ESG výrazně posunuly, pořád se ale často nedostaly z tabulek do automatizovaných řešení. „I velké firmy pořád používají excel, zejména na velkou část environmentální oblasti. Sociální data v systémech většinou bývají, ale environmentální data jsou složitá, hlavně scope 3 a sběr dat od dodavatelů,“ dodává.
Problém podle Rybky není jen na straně firem, ale i v nabídce technologií. „Neviděl jsem zatím řešení, které by mě vysloveně nadchlo. Každé má nějaká pozitiva, nějaká negativa a umí něco. Neexistuje řešení, které umí všechno,“ říká. U nástrojů označovaných jako AI navíc vzniká riziko, že při stejných vstupech dávají různé výsledky. „To je pak velmi složité z pohledu auditu a nedá se na to spoléhat,“ upozorňuje.
Vlastní technologii má ČEZ
Podobnou zkušenost popisuje Michaela Chaloupková, prezidentka České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj BCSD a členka představenstva ČEZ. Skupina podle ní hledá vhodný systém už několik let. „Třikrát jsme výběr zrušili, protože systém buď neobsáhl všechno, nebo se tvářil, že má všechno, ale stál třeba šedesát milionů korun a víc. To je hodně na to, že máte ve finále chytřejší excel,“ říká Chaloupková. ČEZ proto zatím využívá vlastní řešení, které prošlo auditem, dlouhodobě ho ale nepovažuje za udržitelné.
Kateřina Havrlant, partnerka a Chief Sustainability Officer v Rockaway Capital, varuje před představou, že firmy najdou univerzální „krabicové“ řešení. „Každá firma, malá, střední i velká, si musí definovat vlastní vizi a use casy, které má systém řešit,“ říká. Podle ní je klíčové, aby si firmy pohlídaly, kdo drží jejich data a zda mohou od dodavatele odejít. „Vždycky tam musí být exitová strategie. Data musejí zůstat vaše, musíte nad nimi mít kontrolu,“ zdůrazňuje.
Technologie se zatím nejlépe osvědčují při kontrole a sběru dat. Bára Náhlovská, Stakeholder Engagement Lead v CSG, popisuje, že i banální kontroly mohou zabránit chybám, které by později komplikovaly reporting.
„Je dobré neopomíjet malé kroky, jestli vycházejí součty zaměstnanců. Když máte šedesát mužů a šedesát žen, nemůžete mít najednou sto zaměstnanců celkem,“ říká. V CSG se technologie používají také k automatizované komunikaci s lidmi, kteří odpovídají za jednotlivé datové body. „Kdybyste měli sami třídit, koho informovat o změně datového bodu, uklikáte se v outlooku a stejně uděláte lidskou chybu,“ dodává.
Při druhém letošním setkání PwC Sustainability Clubu byly hlavním tématem technologie. |
ČEZ má podle Chaloupkové výhodu u části environmentálních dat, zejména u emisí. „Scope 1 a 2 jsou pro nás relativně jednoduché. U velké části dat máme měřidla a měříme je online přímo na zařízeních,“ říká. Složitější je zbytek reportingu, kde bylo nutné nastavit odpovědnost v jednotlivých společnostech. „Za každou společnost máme jednoho garanta dat. Ten je zodpovědný za data dané společnosti,“ popisuje.
Smart metering v CTP
Pavel Ševela, Head of ESG v CTP Czech, zmiňuje jako důležitý nástroj smart metering. Ten umožňuje porovnávat budovy mezi sebou, sledovat jejich provoz a hledat možnosti optimalizace. „Smart metering umožní zjistit, jak se provoz budov dá optimalizovat. Třeba jestli se svítí o víkendu, když není provoz,“ říká. CTP podle něj pracuje i s kvartálním porovnáváním dat. Když je odchylka proti stejnému období před rokem větší než dvacet procent, musí ji tým vysvětlit.
Firmy se zároveň shodují, že AI zatím nemůže převzít citlivé části ESG agendy, například posuzování dvojí materiality, rizik nebo strategických výhledů. CTP testuje umělou inteligenci paralelně s lidskou prací, například u čtení faktur, ale podle Ševely zatím nedává výsledky, na něž by bylo možné se plně spolehnout.
Vedle kvality výstupů je hlavním tématem bezpečnost. Náhlovská upozorňuje, že ESG data nejsou jen podkladem pro reporting, ale i citlivou databází fungování celé firmy. „ESG data jsou velmi hodnotná. Komu dáváte přístup k těmto datům, ten si složí obrázek o celém fungování společnosti,“ říká. CSG se proto snaží držet centrální databázi pod vlastní kontrolou. Auditorovi podle ní nestačí vysvětlení, že výsledek spočítala platforma. Musí být jasné, z jakých vstupů a jakým postupem vznikl.
Při druhém letošním setkání PwC Sustainability Clubu byly hlavním tématem technologie. |
Podle Havrlant by si firmy měly dát pozor i na smluvní podmínky technologických dodavatelů. „Musíte zvažovat, komu dáváte data, za jakých podmínek a zda jsou nějakým způsobem licenčně přeprodatelná dál,“ říká. S rychlým vývojem AI se podle ní navíc zlepšují i možnosti útočníků. Chaloupková k tomu dodává, že základem nasazení technologií je pořádek v datech. „Když máte nepořádek v datech, nemůže vám z toho vypadnout nic dobrého,“ říká.
Posun k živému řízení ESG
Budoucnost panelisté vidí v posunu od ročního reportingu k živému řízení ESG. Rybka očekává, že se ESG postupně přesune do stavu, kdy budou firmy průběžně sledovat plnění cílů a do procesů budou vstupovat lidé i AI agenti. „Možná už za rok budeme v situaci, kdy budou nestrukturovaná data padat na jedno místo a AI je bude zpracovávat,“ říká.
Některé firmy už tímto směrem míří. Náhlovská uvedla, že CSG připravuje cíle udržitelnosti pro celý holding i jednotlivé firmy a chce je navázat na odměňování. ČEZ už podle Chaloupkové ESG do hodnocení lidí zapojil.
Havrlant varuje před slepou uličkou v podobě úzkých nástrojů, které řeší jen malý výřez ESG agendy. „Řešení, které pomůže jen s jednou částí problému, půjde pryč. Budoucnost je v něčem kohezním, co se podívá od finančního reportingu až po další oddělení,“ říká. Firmám doporučuje hledat systém, který pokryje většinu jejich potřeb a bude se dál vyvíjet. „Když najdete něco, co vykryje sedmdesát procent požadavků, je to dobrý start,“ říká.