K udržitelné ekonomice patří i lepší ergonomie práce | E15.cz

Téma udržitelnosti bývá nejčastěji spojováno s nízkými emisemi, šetřením vodou či energiemi. „Jde nám především o šetření zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství, snižování nákladů a zvýšení efektivity,“ potvrzuje člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernard Bauer. Právě on stojí v čele platformy #PartnersForSustainability. Na její poslední virtuální Best Practice Tour mezi partnerskými společnostmi a pracovišti překvapila česká dcera koncernu Brose zaměstnáváním fyzioterapeutů. A to na plný úvazek. Nejen, že poskytují zdarma péči ve své „ordinaci“, zároveň chodí i přímo do výrobních provozů. Zasahují při akutních problémech, ale také hledají jejich možné příčiny. A doporučují pak změny, především v ergonomii práce. Právě snaha ulehčit pohybovému ústrojí pracovníků vedla firmu k robotizaci jednoho z kroků při balení výrobků. Hlavním cílem se přitom stala změna výšky, ve které zaměstnanec s obalem manipuluje.

Udržitelnosti se věnuje například i univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Zaměstnává 160 výzkumníků, přičemž jeho činnost je financována především z grantů či zakázek od průmyslu. K posledním novinkám patří solární panely zakomponované přímo do fasád domů. Stejně jako panely sloužící zároveň k výrobě tepla i elektrické energie.

