Nové fondy chystají v Česku obří investice

Především do oblastí, jako jsou cyber security, aerospace, AI, nové materiály či biotechnologie, míří nový investiční fond Presto Tech Horizons na podporu startupů. V červnu ho založily průmyslová a technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada a kapitálová společnost Presto Ventures.

Fond plánuje zainvestovat celkem 150 miliónů eur (3,7 miliardy korun) do nejslibnějších začínajících firem ze zemí NATO a jeho spojenců, přičemž do svého portfolia už zařadil první tři projekty. V dohledné době oznámí další, které aktuálně procházejí audity. „Chceme mladým podnikatelům pomoct s rozjezdem v těch nejsložitějších oblastech, které považujeme za důležité. A to nejen pro obranu a bezpečnost, ale i pro další rozvoj a ekonomický potenciál jak Česka, tak celé EU,“ říká partner Presto Ventures Vojta Roček. Před několika lety s Filipem Douškem a Petrem Fedoročkem založili startup Stories, s nímž okamžitě uspěli. Svůj projekt na zpracování velkých objemů dat pak prodali americkému obrovi Workday. Roček ve startupovém světě zůstal, ale už jako investor.

„Momentálně nás opravdu hodně zajímá, jak se na novém digitálním bojišti i v běžných situacích ubránit rušení různých signálů, případně vysílání matoucích signálů. To je nyní velké téma. Jestli někdo neví, na co se vrhnout, obecně se zajímáme o cokoliv, co povede k lepší komunikaci,“ nastiňuje Roček možné směřování investic fondu Presto Tech Horizons.

Hardwarových startupů je podle Ročka hodně. Odhaduje, že tvoří 85 procent trhu digitální komunikace. Ne vždy ale přinášejí skutečnou hodnotu. „Byli bychom rádi, aby vznikaly i softwarové projekty. Ideální je pro nás kombinace chytrého hardwarového a chytrého softwarového řešení. Jako příklad uvedu drony, které se dokážou samy navigovat, ovládat, komunikovat, tvořit hejna a podobně,“ dodává.

Právě bezpilotních prostředků se týká jeden ze tří prvních projektů fondu Presto Tech Horizons. Jde o startup Bavovna, jehož americko-ukrajinský tým vyvinul hybridní navigační systém řízený umělou inteligencí, který dronům umožňuje autonomní pohyb i v prostředí, kde je dálková navigace znemožněna. Typickým příkladem využití jsou operace v oblastech s narušeným GPS signálem. A do budoucna také logistika takzvané poslední míle, kdy doručovaný produkt přechází na stále menší přepravní prostředky až k cílovému zákazníkovi.

Na špičce technologických inovací

Kromě Bavovny jsou ve fondu Presto Tech Horizons nově i startupy Vidar Systems, které vyvíjejí přenosné akustické lokalizátory, a Tur.ai, jenž inovativním způsobem modernizuje automatizaci podnikových procesů. Tým fondu zároveň posílila Lucie Brešová, investorka a manažerka, která v minulosti řídila expanzi Kiwi.com.

„Pro budoucnost skupiny CSG je zásadní, abychom byli na světové špičce v technologických inovacích. Vedle našeho vlastního R&D (výzkum a vývoj; pozn. redakce) jsou právě investice do startupů a spolupráce s nimi logickým krokem. Podpora talentovaných technologických podnikatelů je také nejlepší způsob, jak dlouhodobě zajistit bezpečnost západního světa. Už první měsíce našeho partnerství s Prestem a první portfoliové firmy společného fondu potvrzují, že jdeme správnou cestou,“ uvádí David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel skupiny CSG.

Podle zakládajícího partnera fondu Presto Tech Horizons a Ročkova společníka Přemysla Rubeše bylo už ve spolupráci s CSG od jara ohodnoceno 1200 startupů z 15 zemí. „Dvacet pět nejlepších příležitostí jsme si vybrali pro hlubší analýzu a do prvních tří jsme už investovali,“ shrnuje dosavadní výsledky Rubeš.

Aktivní příprava na možná rizika

„Očekávali jsme velký zájem startupů o spolupráci, vzhledem k tomu, co jim umíme nabídnout díky našemu spojení s CSG. Zkušenost z prvních měsíců ale původní očekávání daleko předčila. Už teď pomáháme zakladatelům našich nových portfoliových firem s překonáním těch největších překážek na cestě za globálním úspěchem. Obchodní i produktové synergie v rámci skupiny jim usnadňují přístup k zákazníkům, otvírání zahraničních trhů a nastartování rychlého růstu,“ podotýká Rubeš.

Podle představitelů fondu Presto Tech Horizons jsou investice do inovativních technologií v oblasti obrany a bezpečnosti důležité vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině a celkové situaci v Evropě i ve světě. Ta vyžaduje aktivní přístup k tomu, připravit se na možná rizika a jejich prevenci.

Další investice nového fondu míří i do civilních oblastí. Půjde třeba o využití univerzální umělé inteligence pro průmyslové roboty nebo systém pro zabezpečení železniční dopravy. V nejužším výběru pro další investice je také startup, jenž programuje kvantové algoritmy pro řešení nejsložitějších výpočetních úloh v kryptografii, logistice a vývoji léků.

Brzdou jsou regulace a formality

Spolupráci s kapitálovou společností Presto Ventures oznámila Strnadova průmyslová a technologická skupina začátkem léta. Zaměřením, zkušenostmi a finančním objemem ve zmíněné výši 150 miliónů eur se fond okamžitě zařadil mezi největší na světě.

„Velmi dobře víme, jak těžké je výzkum a vývoj proměnit v průmyslový produkt, který se uplatní v segmentu defense, security a law enforcement (obrana, bezpečnost a prosazování práva; pozn. redakce), kde jsou zákazníky nejen soukromé společnosti, ale i vlády a jejich organizace. Uspěli jsme díky tomu, že zvládáme jak výrobu, tak celosvětový obchod. Jsme připraveni tyto zkušenosti sdílet se začínajícími inovativními podnikateli, kteří se stanou technologickými lídry,“ říká Strnad.

Rubeš připomíná, že pro mladé, technologicky pokročilé společnosti je mnohdy těžké najít správného investora. Přitom zájem těchto firem i investorů vstoupit do oblasti obrany a bezpečnosti v posledních letech významně roste. „Technologické podnikatele brzdí mimo jiné složité regulace, časová náročnost a plnění řady formálních kritérií. Pro investory je zase největší vstupní překážkou nedostupnost sektorové expertizy k vyhodnocení kvality technologie a jejího komerčního uplatnění. Cílem našeho spojení s CSG je pomáhat překonávat právě tyto bariéry a rizika,“ zdůrazňuje Rubeš.

CSG míří také do rozšířené reality

CSG se nezaměřuje jen na pomoc nadějným mladým podnikatelům, některé startupy také přímo začleňuje do své struktury. Například v divizi CSG Aerospace, respektive ve startupu Pocket Virtiality, který je už více než rok členem divize, nedávno vznikl inovativní produkt Lumnio, který umožní provádění servisu různých zařízení a strojů takzvaně na dálku.

Lumnio představila společnost poprvé v polovině listopadu na konferenci Smart Industry, jež se konala v Kopřivnici. Lumnio zjednodušeně představuje a propojuje servisního technika v terénu se vzdálenou podporou. Ta se projeví buď tak, že se technikovi při konkrétním servisním úkonu zobrazí formou rozšířené reality manuál, jak při konkrétních úkonech postupovat, případně se může na dálku propojit se zkušenějším technikem, který ho při servisních pracích vede a kontroluje správnost provedených úkonů. Mezi hlavní benefity patří například snížení nákladů na servis a údržbu, jeho zrychlení, digitalizace a záznam jednotlivých vykonaných činností.

„Výhoda systému Lumnio spočívá v tom, že máme pokrytý celý proces od zachycení know-how v terénu až k tomu, že se uživatelům zobrazují konkrétní pracovní postupy buď v tabletech, telefonech nebo v brýlích pro rozšířenou realitu. Takhle komplexně, navíc v kombinaci 2D a 3D rozlišení s možností tam, kde nejsou k dispozici 3D modely si je pořídit na místě skenováním zařízení, to žádné konkurenční řešení nenabízí,“ uvedl Robert Paskovský, marketingový ředitel Pocket Virtuality.

Po uvedení Lumnia na český trh bude následovat jeho launch v okolních zemích, tedy v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Následovat mají dle zástupců společnosti Pocket Virtuality země jižní Evropy jako Itálie či Španělsko, Balkán a západní Evropa. Lumnio se ale netají globálními ambicemi. I proto byla ve Spojených státech založena společnost Lumnio Ltd. a pod jejím jménem bude produkt, který je nabízen jako SaaS, tedy software jako servis, globálně nabízen ke stažení.

„Základem naší služby je jednoduchost a uživatelská přívětivost. Zákazník si stáhne demoverzi a bez jakýchkoli nároků na další hardware může začít demo verzi do půl hodiny využívat. Pokud se mu osvědčí, jednoduše si koupí licenci. Kromě toho, že si Lumnio mohou zákazníci sami stáhnout, budeme nabízet též prodej přes lokální partnery, a to také z důvodu, že Lumnio umožňuje integraci s ERP systémy, které potenciální zákazníci využívají. Díky předběžnému průzkumu věříme v globální úspěch produktu a rádi bychom již v roce 2028 generovali obrat ve výši 250 milionů korun,“ říká Bohuslav Paule, CEO Pocket Virtuality.

Lumnio budou jeho tvůrci nadále rozvíjet a začleňovat do řešení umělou inteligenci. Ta bude díky vzniku jazykového modelu využita například pro on-line překlady hovorů, kdy například specialista z Česka bude schopen na dálku vést mechanika ze zahraničí, s nímž by si normálně nerozuměl. Umělá inteligence by měla být využita také k detekci provedení každého servisního úkonu a potvrzení jeho správnosti. Tvůrci nadále počítají s dalším rozvojem 3D funkcionalit, které mají vést k rozpoznání zařízení nebo jeho části a návrhu správných postupů a dokumentů. Pracuje se také na rozšíření funkcionalit v oblasti rozšířené reality a podpoře pro nová zařízení.