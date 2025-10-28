F-16 proti ruským dronům je nesmysl. Evropa potřebuje dronovou zeď, říká politolog Smetana
Diplomatické řešení války na Ukrajině není na dohled, Západ musí pracovat se stabilním mírem a budovat dronovou zeď. Politolog Michal Smetana, ředitel Peace Research Center Prague na FSV UK, rovněž tvrdí, že spravedlivý mír v podobě návratu všech okupovaných území není realistický.
„Můžeme dosáhnout dohody, kterou bychom nazvali stabilním mírem,“ říká Smetana s tím, že Ukrajina pravděpodobně bude muset přijmout některé ústupky, ovšem výměnou za silné bezpečnostní garance. Ty mohou mít podobu nejen právních závazků, ale i přítomnosti západních jednotek na Ukrajině, které by fungovaly jako „nástražný drát“.
Trumpův tlak na Moskvu se nekoná
Americký prezident Donald Trump podle Smetany nevyužil svůj potenciál k tlaku na Moskvu a toto se nezmění. „Já bych si na to určitě nevsadil,“ odpovídá na otázku, zda Trump změní politiku vůči Kremlu. Dosavadní americký přístup podle něj nedal Rusku motivaci k ústupkům a neposílil odstrašení. Spojené státy podle něj mají jiné priority a bude na Evropě, aby převzala větší část odpovědnosti.
Nedávné průlety ruských dronů přes území států NATO považuje Smetana za záměrný test – jak operační, tak politický. „Je to test připravenosti a soudržnosti aliance,“ vysvětluje. Západ proto diskutuje o vybudování „dronové zdi“, tedy sítě radarů a senzorů na východním křídle NATO. Současná obrana proti levným dronům je neudržitelná: „Rusko pošle letku levných dronů a my je sestřelujeme pomocí letounů F-16. To je prostě neudržitelné.“
Evropské státy podle Smetany reagují na ruské provokace nejednotně – a právě to Kremlu hraje do karet. „Rusku to pomáhá, protože může využívat rozdílné postoje jednotlivých zemí,“ říká.
Důvěra v americké garance podle Smetany klesá a Evropa musí rychle posilovat vlastní kapacity – ať už finanční, vojenské, nebo politické.
Rozhovor s Michalem Smetanou vznikl v rámci podzimní série FLOW Obrana a bezpečnost, která dává prostor zástupcům veřejného i soukromého sektoru. Podívejte se na celý díl FLOW ve videu v článku.