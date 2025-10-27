Brno je o krok blíž k teplu z jádra. Horkovod už má projektanta a diskutovali o něm europoslanci
Teplárny Brno podepsaly smlouvu na zpracování projektové dokumentace horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, který má městu zajistit stabilní a ekologické dodávky tepla. Spolu s tím představily projekt europoslancům ve Štrasburku jako příklad udržitelného využití jaderné energie v evropském teplárenství. Horkovod by měl vzniknout mezi lety 2027 a 2031.
Teplárny Brno pokračují v přípravách klíčového projektu, který má zajistit městu stabilní dodávky tepla na několik desetiletí dopředu. Strategický horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna se posouvá do další fáze – společnost podepsala smlouvu na zpracování projektové dokumentace se společností AFRY CZ. Zároveň projekt představila na jednání ve Štrasburku, kde se o jeho přínosech diskutovalo s europoslanci sdruženými v uskupení Nuclear Energy Focus Group.
Stavba o délce 42 kilometrů propojí Dukovany s brněnským teplárenským systémem a pokryje zhruba polovinu roční spotřeby tepla v Brně. Projekt podle generálního ředitele Tepláren Brno Petra Fajmona přinese stabilní ceny pro domácnosti i průmysl, sníží emise o 135 tisíc tun CO₂ ročně a zároveň omezí závislost na zemním plynu, který dnes tvoří 80 procent zdrojů tepla v Brně.
„Komunikace projektu a navazování partnerství v rámci Evropské unie i mimo ni je pro nás prioritou. Ve využití jaderné energie v teplárenství vidíme velký potenciál i příležitost,“ uvedl Fajmon po jednání ve Štrasburku, kterého se zúčastnili i zástupci profesního spolku ke kogeneraci COGEN a členové bruselského obchodního sdružení nucleareurope pro průmysl jaderné energetiky v Evropě. „Slova předsedy uskupení Christopha Grudlera i dalších europoslanců mě utvrdila v tom, že náš projekt rezonuje i za hranicemi České republiky a může být inspirací pro další evropská města,“ dodal Fajmon.
Setkání v sídle Evropského parlamentu bylo součástí aktivit skupiny Nuclear Energy Focus Group, která sdružuje europoslance napříč politickými frakcemi. Uskupení vzniklo v roce 2021 z iniciativy francouzského europoslance Christopha Grudlera (Renew Europe) a zaměřuje se na podporu jaderné energetiky jako součásti evropské klimatické politiky.
Podle Grudlera by měly všechny členské státy vnímat přínosy jádra jako stabilního a nízkoemisního zdroje. „Evropská unie musí v rámci dekarbonizace podporovat také tuto cestu. Řada zemí, jako je Francie, Česko, Slovensko či Rumunsko, s ní má dlouholeté zkušenosti,“ uvedl.
Za českou stranu se kromě Petra Fajmona účastnil i ředitel distribuce Tepláren Brno Martin Šroubek, který připomněl, že projekt zapadá do dlouhodobé strategie postupné transformace brněnského teplárenství. „Naším cílem je nahradit většinu plynových zdrojů nízkoemisními alternativami a zajistit obyvatelům města stabilní a udržitelné dodávky tepla,“ dodal.
Jeden z nejvýznamnějších projektů české energetické infrastruktury
Horkovod z Dukovan se stane jedním z nejvýznamnějších projektů české energetické infrastruktury posledních let. Po svém dokončení by měl přinášet do Brna až dva miliony gigajoulů tepla ročně. Brno tak sníží spotřebu zemního plynu o více než 77 milionů kubických metrů a získá významný nástroj k naplňování klimatických závazků. „Horkovod z Dukovan přinese stabilní zdroj tepla, který není závislý na geopolitickém vývoji, a umožní městu i celé zemi lépe čelit výkyvům cen energií,“ řekl Fajmon.
Trasa hlavního potrubí povede z Dukovan do jihovýchodní části Brna a bude mít průměr 700 milimetrů. Samotná brněnská síť na ni naváže dalšími 53 kilometry rozvodů v rámci města. Po dokončení systému získá ekologické teplo přes sto tisíc domácností. Už v roce 2022 podepsaly teplárny a ČEZ memorandum o spolupráci a vláda následně zařadila stavbu mezi strategicky významné infrastruktury podle takzvaného liniového zákona. Díky tomu se zrychlí proces povolování i výstavby.
Podpis smlouvy se společností AFRY CZ představuje další milník. Firma připraví kompletní projektovou dokumentaci, která je nezbytná pro zahájení stavebního řízení a následný tendr na zhotovitele.
Teplárny Brno zároveň svůj projekt aktivně prezentují na evropské úrovni. Letos se kromě Štrasburku představily také na kongresu Euroheat & Power 2025 v Praze či na světové výstavě Expo 2025 v Ósace. Koncept přenosu tepla z jaderné elektrárny má podle Tepláren Brno potenciál i pro další evropská města v blízkosti jaderných elektráren.