Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuální výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2025 monitoruje naše infografika během sčítání hlasů. Průběžné volební výsledky budeme aktualizovat online, hned jak budou zveřejněna první čísla a novinky kolem pořadí stran. Konečné výsledky voleb se dozvíme s největší pravděpodobností již v sobotu. Pro parlamentní volby 2025 se očekává vysoká volební účast, v ČR se konají obyčejně jednou za čtyři roky.
Volby do Poslanecké sněmovny se v ČR konají 4. a 5. října, kdy se po celé zemi otevírají volební místnosti. Následné sčítání hlasů určí vítěze voleb. Voliči k hlasování využívají volební lístky, s kterými hlasují pro své strany a kandidáty. Volby do Poslanecké sněmovny umožňují udělovat preferenční hlasy skrze metodu kroužkování.
Volby 2025 poprvé umožňují korespondenční hlasování, volit lze ze zahraničí i na úřadě. V obou případech je třeba uvést své jméno na zvláštní seznam voličů. Pro hlasování mimo trvalé bydliště mohou voliči využít voličský průkaz. Sečtené hlasy se přepočtou na poslanecké mandáty. Výsledek voleb určí, jak bude vypadat nová Poslanecké sněmovna.
- Výsledky voleb aktuálně nejsou zveřejněny. Během sčítání hlasů sledujte naši infografiku.
Volební výsledky 2025 online
Kdy budou oznámeny výsledky voleb 2025?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 se konají v pátek a v sobotu. První výsledky voleb se dozvíme po uzavření volebních místností v sobotu. Průběžné sčítání hlasů sledujte v grafu výše. Volební místnosti budou otevřeny v následující časy:
- pátek 3. října 14:00 - 22:00
- sobota 4. října 8:00 - 14:00
Sčítání hlasů: Jak se přepočítávají hlasy na mandáty?
V každém volebním kraji se rozděluje jiný počet poslaneckých mandátů závislý od toho, kolik voliči celkem odevzdali hlasů. Zjednodušeně řečeno se vydělí celkový počet platných voličských hlasů počtem dvou set mandátů a výsledným číslem se dělí počet obyvatel v každém kraji. Například v minulých volbách se takto rozdělovalo v Praze 23 mandátů, ve Středočeském kraji 26 mandátů a v Karlovarském bylo možné získat jenom pět poslaneckých křesel.
V krajích se mandáty stranám přidělují podle takzvaného volebního čísla. Vypočítá se tak, že se celkový počet platných hlasů v daném kraji vydělí počtem přidělovaných mandátů zvýšeným o dva. Následným číslem se pak dělí hlasy pro strany. Příklad může vypadat takto:
- V hypotetickém kraji, kde by se rozdělovalo 20 mandátů, odevzdali voliči 754 798 hlasů. Volební číslo je tedy 34 309.
- Strana A v tomto kraji získala 239 709 hlasů. Tím pádem jí připadne šest mandátů (239 709/34 309).
- Strana B získala 198 582 hlasů, čemuž odpovídá pět mandátů.
- U strany C to bylo 127 724 hlasů, tedy tři mandáty a strana D získala 188 783 hlasů, čemuž odpovídá pět mandátů.
- Celkem se tak mezi strany podařilo rozdělit 19 mandátů z 20, každé z nich navíc zbyly hlasy.
Tyto neobsazené mandáty a nevyužité hlasy postupují do takzvaného druhého skrutinia, které je tentokrát celorepublikové a postupuje se v něm obdobně. Vydělením nevyužitých hlasů počtem zbývajících mandátů zvýšením tentokrát jen o jedničku se opět stanoví volební číslo, kterým se dělí zbývající hlasy u každé ze stran. V případě, že by zůstal nějaký mandát nerozdělen, získá jej strana s nejvyšším zbytkem hlasů.