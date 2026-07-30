Regulace může vytlačit partnerské řidiče z trhu, říká šéf Boltu
- Nové regulace mohou snížit počet partnerských řidičů alternativních taxislužeb a zdražit dopravu pro zákazníky.
- Podle interního průzkumu Boltu je flexibilita hlavním důvodem, proč pro platformu pracuje 66 procent řidičů.
- Šéf Boltu Jan Uhlíř upozorňuje, že místo dalších regulací by stát měl více podporovat samoregulaci a postupné změny.
Alternativní taxislužby čelí vlně nových předpisů. „Příliš mnoho regulací segmentu jen uškodí a zhorší služby,“ varuje v rozhovoru šéf Boltu Jan Uhlíř. Úbytek řidičů podle něj citelně zvedne ceny pro zákazníky.
Evropská směrnice o platformové práci, v Praze přijatá emisní norma Euro 6d či jazykové zkoušky, s tím vším se musí vyrovnávat sektor alternativní taxislužby. Jak se mu to daří?
Příliš mnoho regulací segmentu jen uškodí. Ve výsledku zhorší službu pro zákazníky a řidiče vytlačí z trhu. Legislativci by měli vnímat širší ekonomický kontext. Termín pro transpozici směrnice o platformové práci do českého práva je 2. prosince 2026, připomínkové řízení skončilo. Vítáme jasný zákonný rámec, ale odmítáme tlak na omezení flexibility. Právě ta je totiž motorem celého trhu.
V čem je flexibilita pro řidiče klíčová?
Náš interní průzkum mluví jasně: pro 66 procent partnerských řidičů je absolutní flexibilita hlavním důvodem, proč přes platformu Bolt pracují. Celých 60 procent z nich deklaruje, že pokud by jim stát vnutil pevnou pracovní dobu, s ježděním pro platformy buď skončí, nebo ho zásadně omezí. Možnost vyjet do ulic kdykoli, bez limitu minimálního počtu odjezděných hodin, dělá z platformy ideální flexibilní přivýdělek ke studiu, hlavnímu zaměstnání nebo důchodu.
Pokud regulace počet řidičů sníží, jaký scénář čeká koncové zákazníky?
Trh platforem funguje jako klasický marketplace. Když drasticky klesne nabídka, dojezdové časy se prodlouží a ceny poletí nahoru. Konkrétní precedens už máme z loňska, kdy změna podmínek pro získání žluté karty, která opravňuje řidiče pro taxislužbu, způsobila v Praze okamžitý nárůst cen zhruba o 10 procent. Pokud projde regulace s plošným dopadem na celou stávající základnu, nárůst cen bude dramaticky vyšší. Bavíme se o nižších desítkách procent.
Narážíte na pražskou vyhlášku, která od srpna příštího roku v taxislužbě povinně zavádí nejpřísnější emisní normu Euro 6d?
Proti snižování emisí vůbec nevystupujeme, sám v Praze žiji celý život. Problém je v tom, že vyhláška cílí selektivně pouze na taxislužbu namísto plošného řešení pro osobní vozy či rozvážkové služby. Norma Euro 6d technicky v podstatě znamená povinnost provozovat auta registrovaná po roce 2021. A zasáhne velkou část našeho současného vozového parku.
Jan Uhlíř
Jan Uhlíř je generálním manažerem společnosti Bolt pro ČR a Slovensko. Odpovídá za strategický rozvoj, řízení týmu a lokalizaci služeb v oblasti sdílené mobility a doručování.
Jak zareagují drobní živnostníci?
Ti z trhu odejdou. Senior, který si přivydělává k důchodu s deset let starým, ale zachovalým autem, si nové kvůli vyhlášce nekoupí. Platformy tak ztratí diverzitu a flexibilitu. Paradoxně by pro trh dával větší ekonomický smysl plný přechod na elektrovozy od roku 2030, na který se lze připravit, než tento unáhlený skok na Euro 6d během roku a půl. Výsledkem bude dražší služba a delší čekání pro klienta.
Pomáháte řidičům s obměnou aut?
Chceme si udržet pozici jedničky v dojezdových časech, které nám dlouhodobě potvrzují tržní analýzy, deme proto řidičům naproti. Uzavíráme strategická spojenectví s automobilkami jako Toyota, BYD či Chery, které se zaměřují na hybridy a elektromobily. Našim partnerům pak dokážeme nabídnout slevy na nákup nových vozů v řádu nižších desítek procent. To už je pro živnostníka zásadní investiční úspora.
Jaké podmínky si za tuto slevu diktujete? Musí pro vás řidič odjezdit fixní objem zakázek?
Ne, striktní časové nebo objemové závazky by šly proti naší filozofii flexibility. Vozy jdou od dealera rovnou s polepem Boltu, takže synergie se předpokládá přirozeně. Řidič navíc za polepené auto inkasuje pravidelné finanční bonusy k jízdám. Má tedy levnější moderní vůz a zároveň s ním na naší platformě generuje vyšší marži.
Dalším tématem jsou povinné jazykové zkoušky z češtiny. Vy jste je zavedli už před vznikem zákona. Proč?
Zvolili jsme cestu proaktivní samoregulace, ta je vždy efektivnější než státní nařízení. Od začátku letošního roku jsme pro nové řidiče spustili jazykové testy a kurzy. Velkou část interakce navíc řeší technologie. Naše aplikace má integrovaný chat s automatickým oboustranným jazykovým překladem. Změnu trasy nebo přidání zastávky zákazník zadá přímo v ní, verbální komunikace často není vůbec nutná.
Co když řidič v jazykovém testu neobstojí?
Rozhodně nikoho netrestáme. Po první odjeté jízdě nového řidiče telefonicky kontaktuje náš klientský servis. Pokud kolegové identifikují vážný deficit v komunikaci, přiřadí řidiči test složený z více než 400 základních frází a slov. Pokud neuspěje, jde do kurzu, ale dál může jezdit. Chceme jen, aby řidič rozuměl, když ho klient požádá o stažení okénka. Nepotřebujeme, aby s ním debatoval o literatuře. A přihlížíme i k názorům cestujících. Proč suspendovat řidiče, který bude mít maximální hodnocení navzdory limitované slovní zásobě?
Někteří politici chtějí pravomoc testování přenést přímo na obce. V čem vidíte riziko?
V naprosto fatální fragmentaci trhu. V extrémním scénáři by to znamenalo, že více než šest tisíc obcí v Česku by mohlo mít svou vlastní zkoušku z jazyka, místopisu či právního minima. Řidiči přitom běžně pendlují mezi městy podle aktuální poptávky. Taková legislativní roztříštěnost by jejich mobilitu zcela paralyzovala. Regulační zásahy zkrátka musí dávat smysl a brát v potaz ekonomickou realitu fungování digitálního trhu.