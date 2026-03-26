Rodinné bydlení se přesouvá za Prahu. Berounský projekt MOSAIQ sází na prostor plný zeleně
- S rostoucími cenami bytů v Praze se stále více lidí, především pak rodin s dětmi, dívá za hranice hlavního města.
- Zatímco z Prahy se postupně stává prostor plný investičního a nájemního bydlení, vlastnické bydlení se začíná přemisťovat na nová a nedaleká místa.
- Jedním z takových míst je Beroun.
V Berouně, v těsné blízkosti CHKO Křivoklátsko, vzniká nová parková čtvrť s názvem MOSAIQ, kterou má ve svém portfoliu developerská společnost Go4Home. „Už na začátku jsme věděli, že to má být místo, kde by člověk opravdu chtěl bydlet, a to z mnoha důvodů,“ popisuje záměr projektu developer Michal Nečesánek.
Projekt nenese název „Parková čtvrť“ náhodou. Celý projekt roste na území, které bude z 55 procent pokryto zelení včetně stromů. „Bytové domy stavíme daleko od sebe, přibližně 20 až 30 metrů, což se dnes běžně v rámci obdobných projektů v blízkosti Prahy nevidí a lidé si naopak často koukají z okna do okna,“ říká Nečesánek.
První etapa projektu nabídne 210 bytů v dispozicích od 1+kk až po 5+kk, s výrazným zastoupením větších rodinných jednotek. Ty jsou zároveň koncipované velkoryseji, než je dnes běžné zejména v Praze.
Nečesánek upozorňuje na trend zmenšování bytů, který začíná být v Praze běžnou normou. „Dnes je trend byty zmenšovat a maximalizovat cenu za metr. Pak ale vznikají dispozice, kde už s jedním dítětem začíná být problém. My jsme šli opačnou cestou a byty jsme zvětšili,“ vysvětluje Nečesánek. „Přestože by člověk očekával, že pražský byt 3+kk bude pro rodinu dostačující, často se tam člověk setká s tím, že ani není možné umístit do ložnice postýlku,“ dodává.
Například byty 3+kk o velikosti kolem 80 m² začínají zhruba na devíti milionech korun, větší varianty okolo 95 m² se pohybují přibližně od 10,5 milionu. Podle developera je právě kombinace ceny a prostoru jedním z klíčových důvodů zájmu kupujících. „Jsme zhruba o 30 procent levnější než srovnatelné projekty v Praze. Pro řadu lidí pak dává smysl se posunout o pár kilometrů dál a získat výrazně větší komfort,“ uvádí developer.
Město v rozkvětu
Vedle samotných bytů hraje roli i celková lokalita. Beroun se totiž v posledních letech profiluje jako plnohodnotné město s kompletní občanskou vybaveností, dobrou dostupností do Prahy a zároveň s velmi blízkým a přímým kontaktem s přírodou.
Projekt MOSAIQ na to navazuje. Nachází se v blízkosti křivoklátských lesů, zároveň je ale v dosahu škol, školek i sportovního zázemí. Přímo v první etapě vzniknou také tři nebytové prostory pro obchod a služby a počítá se i s menší komunitní zónou. „Máte tam školku v docházkové vzdálenosti, služby, sportovní areál a zároveň jste pár minut od přírody. To je kombinace, kterou dnes rodiny hledají nejvíce,“ vypočítává Nečesánek.
Budoucnost
Projekt počítá i s technologickými a ekologickými prvky, které jsou dnes standardem – od energetické náročnosti budov na úrovni třídy B až po kombinaci tepelných čerpadel a dalších zdrojů energie. Co už ale zdaleka není běžné, je využití dešťové vody. Ta se bude v celém projektu využívat například na splachování.
Elektromobilita je tématem, které zatím Nečesánek nechává otevřené bez větších příprav a zásahů do projektu. „Máme připravenou infrastrukturu, ale necháváme rozhodnutí na samotných vlastnících. Reálně zatím nevidíme, že by to byla pro většinu klientů zásadní priorita,“ dodává developer.
Začátky projektu
První etapa projektu se připravovala od roku 2020 a její výstavba byla zahájena letos. Přibližně třetina bytů je již prodaná. Na ni naváže druhá etapa s dalšími 250 byty, jejíž realizace je plánována od roku 2027. Celý projekt tak není jednorázovou výstavbou, ale postupně vznikající čtvrtí.
V kontextu vývoje realitního trhu přitom zapadá do širšího trendu, a sice že lidé, kteří chtějí bydlet ve vlastním a zároveň hledají kvalitu života, se stále častěji orientují mimo Prahu. A právě kombinace dostupnější ceny, většího prostoru a fungujícího města může být tím, co bude v příštích letech rozhodovat.
O společnosti Go4Home
Společnost Go4Home je ryze českou společností. Soustředí se na velké projekty, které představují výstavbu celých obytných čtvrtí na základě kvalitního urbanismu a promyšleného veřejného prostoru ve spolupráci s municipalitami. Její rezidenční projekty se nacházejí na výjimečných místech a jsou řešeny včetně celkového urbanismu a občanské vybavenosti. Výstavbu vždy připravuje s důsledným ohledem na životní prostředí a zároveň klade velký důraz na architektonickou kvalitu projektů, standardů použitých materiálů a celkového provedení stavby.
„Naše projekty vnímáme jako kvalitní životní prostor, jehož součástí je kromě bydlení a parkování také městská zeleň, dětská hřiště, sportovní plochy, prostory pro obchody a služby a další moderní důležité články městské infrastruktury,“ říká Nečesánek.