Penta koupila pozemky Na Balkáně. Do čtyř let tam chce postavit 250 bytů za miliardy korun
- Česko-slovenské developerské impérium spolklo další rozsáhlé pozemky v širším centru Prahy.
- Z opuštěného území nikoho má už brzy vyrůst zbrusu nová rezidenční čtvrť za téměř čtyři miliardy korun.
- Jaké jsou detaily tohoto masivního projektu?
Společnost Penta Real Estate se stala novým vlastníkem rozsáhlých pozemků na rozmezí Žižkova a Vysočan. Ve východní části sportovního areálu TJ Spoje podél ulice Na Balkáně hodlá nejen vystavět nové rezidenční budovy, ale i revitalizovat navazující sportovní areál. Komplexní řešení navrhne ateliér OVA, který vyhrál urbanisticko-architektonickou soutěž.
Záměr je v souladu s aktuálním územním plánem i s připravovaným Metropolitním plánem Prahy. Stavební povolení však česko-slovenské investiční skupině zatím chybí. Výstavbu tak plánuje zahájit až příští rok. Dokončení firma chystá v prvním kvartálu roku 2030. Celková investice, která zahrnuje akvizici pozemků, projektování, výstavbu i náklady na financování, podle Penty činí zhruba 3,7 miliardy korun.
Rezidenční část projektu počítá s výstavbou přibližně 250 bytů převážně v bytových domech doplněných o řadové rodinné domy. Důraz bude podle investora kladen na kvalitu veřejných prostranství, dostatek zeleně, hospodaření s dešťovou vodou a na celkovou udržitelnost projektu.
„Zanedbaný brownfield přezdívaný Balkán je dnes místem nikoho. My chceme toto místo otevřít a rozvíjet tak, jak je naší filozofii blízké – jako kombinaci klidného rezidenčního bydlení, rekreačních ploch a kvalitního veřejného prostoru. Projekt naváže na park Třešňovka a bude respektovat charakter okolní zástavby na pomezí Žižkova a Vysočan,“ říká David Musil, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate.
Praha 3 projekt vítá
Projekt má podporu i městské čtvrti. „Pro Prahu 3 je zásadní především budoucí proměna celého sportovního areálu. Tedy nejen samotná bytová výstavba, ale také revitalizace přilehlého areálu TJ Spoje a TJ Sokol Žižkov II. Současný stav území, které má být určeno pro sport, je pro nás nevyhovující a neudržitelný. Proto jsem rád, že se urbanistická soutěž zabývala i sportovními plochami a že poslouží jako vstup do procesu celkové rekonstrukce sportovního areálu,“ říká Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.
„Praha 3 má obecně nedostatek sportovní infrastruktury, proto je pro nás možnost vzniku moderního areálu s různými typy hřišť a sportovišť zde Na Balkáně ideální příležitostí, jak tuto nabídku pro místní kluby i veřejnost rozšířit,“ dodává Dobeš.
Podle Zdenky Klapalové lze očekávat, že projekt bude navzdory rozsáhlým investicím úspěšný. „Jde o smysluplný projekt v lokalitě, o kterou je zájem a která je dobře dostupná a vhodná pro klidné rodinné bydlení. S ohledem na nedostatek nabídky na rezidenčním trhu je zájem investorů takřka jistotou,“ říká partnerka české pobočky poradenské společnosti Knight Frank.
Součástí záměru je také podpora rekreačního využití území a lepší prostupnost lokality. Projekt počítá s napojením na páteřní cyklotrasu vedoucí z oblasti Vítkova směrem na Libeň a Vysočany a s lepším propojením parků Třešňovka a Višňovka.
Penta v Praze staví nebo plánuje výstavbu hned v několika oblastech. Kromě velkých investic v okolí Masarykova nádraží a stanice metra Florenc nebo nákladového nádraží Žižkov má také známé menší projekty ve Vysočanech, na Vinohradech, v Dejvicích nebo například na Smíchově. Čím dál větší ambice má však také v Londýně, kde ve spolupráci s britským developerem Ballymore chystá tisíc bytů.