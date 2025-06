Trh s péčí o seniory se teprve formuje. Jeho potenciál je ale obrovský

O tom, že stárnutí populace znamená podnikatelskou výzvu, se mluví snad třicet let. Většina fondů ale zatím svou pozornost směruje jinam. „Péče o seniory je přitom jedním z mála sektorů, kde poptávka není závislá na ekonomických cyklech,“ říká Martin Gillar z fondu ESG SeniorCARE SICAV.

Jak vznikla myšlenka na fond, který se zaměří na investice do zařízení pro seniory?

U jednoho z našich zakladatelů zrála více než dvě dekády. V minulosti totiž vlastnil a provozoval síť soukromých školek, kde se denně řešila kvalita služeb, individuální potřeby klientů i očekávání jejich blízkých. V oblasti péče o seniory je přitom mnoho principů obdobných, například důraz na bezpečné prostředí, empatii personálu, komunitní přístup a důvěru.

Rozdíl je však v dostupnosti. Zatímco soukromá předškolní péče dnes funguje běžně, v oblasti péče o seniory stále chybí kapacita, kvalita i standard, který by odpovídal důstojnému stáří. V tom jsme viděli investiční příležitost i odpovědnost. Podle dat Českého statistického úřadu bude do roku 2050 každý třetí Čech starší 65 let. Zároveň dramaticky narůstá počet obyvatel, kteří potřebují specializovanou péči. Tato demografická realita vytváří dlouhodobě stabilní poptávku.

Brzy se také podle mě stane standardem firemní benefit v podobě příspěvku na seniorskou péči nebo na rezervaci místa v takto orientovaném domově. Ať už pro zaměstnance do budoucna, či pro jejich rodiče. Lidé nad čtyřicet let jsou dnes i v souvislosti se stárnutím pod nej­větším tlakem. Pečují o své rodiče, pracují a zároveň už aktivně plánují svůj vlastní důchod.

Jaká je obsazenost vašich seniorských zařízení?

Dlouhodobě se pohybuje na úrovni 95 až sta procent. Například v Ivančicích, kde jsme otevřeli domov před rokem, jsme měli už během prvních týdnů více žádostí, než dosahovala dostupná kapacita, na 138 lůžek jich přišlo 180. Přisuzujeme to samozřej­mě kvalitnímu zpracování projektu, ale i obrovskému společenskému a tržnímu potenciálu podobných zařízení.

O co starší lidé nejvíce projevují zájem?

Většina klientů poptává komplexní službu. Tedy plnou péči, ubytování, stravování a volnočasové aktivity v jednom. Stále důležitější roli hrají také doplňkové služby jako možnost soukromého prostoru, komunitní zahrádky, kulturní program či specializovaná podpora pro klienty s poruchami paměti.

Do budoucna chceme vytvořit celostátní síť zařízení pro různé fáze stáří včetně následné lůžkové péče a asistovaného bydlení. Chceme, aby lidé přestali stáří vnímat jako konec a začali ho chápat jako fázi, na kterou se dá připravit. I investicí. V souvislosti s tím se právě teď formuje trh, který bude do budoucna klíčový. Zároveň chceme expandovat do zahraničí.

Investorům nabízíte i garanci umístění ve vašich zařízeních, pokud budou mít zájem. Jak to funguje a jaká je logika?

Každý investor do fondu ESG SeniorCARE od částky dvou milionů korun výš získává nárok na garanci umístění v našich zařízeních v okamžiku, kdy bude péči potřebovat. Tento benefit je součástí filozofie fondu, a sice propojit ekonomickou logiku s osobní jistotou a bezpečím. Výnos z investice tak může v budoucnu zároveň pomoci pokrýt náklady na samotné služby.

Máte jeden typ aktiva, i když v různých entitách. Jak pracujete s rizikem?

Riziko diverzifikujeme ve třech rovinách. Geograficky, protože máme projekty na­příč regiony. Pak provozně, kombinací domovů s intenzivní péčí, odlehčovacích slu­žeb a pečovatelských bytů. A nakonec výno­sově. Fond totiž čerpá jak výnos z nemovitostí, tak z provozu. Právě tento mo­del, kdy jsme zároveň majiteli objektu i jeho provozovateli, je minimálně u nás ojedinělý. Kromě toho je péče o seniory jedním z mála sektorů, kde poptávka není závislá na ekonomických cyklech.

Martin Gillar

Má deset let zkušeností z managementu Dopravního podniku hl. města Prahy či České pošty a je jedním ze zakladatelů fondu ESG SeniorCARE SICAV. Ten se specializuje na péči o seniory formou kombinace jejich ubytování a péče. Loni otevřel zařízení v Ivančicích, staví další projekty ve Velké Bíteši, Pardubicích, Jesenici u Prahy a dokončuje rekonstrukci Domova pro seniory v Chrudimi.