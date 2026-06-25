Evropa otevírá trh Američanům. EU ruší cla na dovoz z USA, pojistku si ale nechává
- Státy Evropské unie ve čtvrtek finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států.
- Informovala o tom Rada EU.
- Jde o klíčovou součást obchodní dohody unie s Washingtonem z loňského léta.
Evropská komise obchodní dohodu dojednala ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Obě nařízení budou nyní podepsána a zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost den poté.
„Zůstáváme odhodláni k silnému a otevřenému transatlantickému partnerství s naším historickým spojencem, ale otevřenost musí jít ruku v ruce s ochranou našich zájmů," uvedl ve čtvrtek kyperský ministr průmyslu Michael Damianos. Přijatá opatření podle něj naplňují obojí - podporují stabilní a předvídatelné obchodní toky se Spojnými státy a zároveň zajišťují, že EU může rychle a přiměřeně reagovat, pokud není dohoda dodržována nebo jsou ohroženy její zájmy. „Vysíláme tím jasný signál, že Evropa je otevřená světu, ale zároveň jednoznačná v ochraně svých podniků a pracovníků," dodal.
Možnost rychle reagovat na kroky USA
Rada EU ve čtvrtek odsouhlasila dva právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Komise bude mít nově pravomoc rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím.
Na aktuálním znění legislativního textu se shodli vyjednavači EP, EK a kyperského předsednictví v Radě EU na konci května. Návrh zavádí u snížených celních sazeb na dovoz zboží z USA časové omezení. Nulové clo tak vyprší 31. prosince 2029, pokud se do té doby nerozhodne o prodloužení. Evropská komise má rovněž do 30. června 2029 posoudit dopady na průmysl, zemědělství a malé a střední podniky v EU. Následně může navrhnout prodloužení platnosti nařízení.
Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.