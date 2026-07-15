Baterie jsou na výsluní. Trh se však už kanibalizuje a ti opatrnější byznys opouštějí
- Baterie zažívají nevídaný boom, který je poprvé vidět i na číslech z trhu.
- Trh se však rychle sytí a Česká spořitelna proto dočasně pozastavila financování jejich výstavby.
- Solární trh naopak stále více chřadne.
Akumulace elektřiny přestává být raritou. V prvním pololetí tohoto roku technici připojili celkem 318 megawatthodin nové bateriové kapacity, což je zhruba deset procent celkové současné kapacity a zároveň meziroční zrychlení tempa výstavby o 83 procent. Důvodem je nabytí účinnosti dlouho očekávané legislativy, která umožnila instalaci volně stojících baterií.
Vedle osmi tisíc bateriových úložišť, která doplnila fotovoltaické elektrárny, energetické firmy v prvním pololetí připojily dvanáct samostatně stojících úložišť o souhrnné kapacitě 108 megawatthodin. Bylo mezi nimi například i úložiště v Břeclavi o kapacitě 31 megawatthodin, které vystavěla energetická skupina MND.
Zajišťování rovnováhy v síti
Tyto baterie přitom neslouží pouze k ukládání přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale zajišťují také stabilizaci elektrizační soustavy, poskytují služby výkonové rovnováhy, vyrovnávají krátkodobé výkyvy mezi výrobou a spotřebou a umožňují obchodování s elektřinou nebo ukládání energie v době nízkých či záporných cen a její využití ve chvíli, kdy má nejvyšší hodnotu.
„Český trh ukázal, že ani ne rok od platnosti novely Lex OZE III je o bateriová úložiště obrovský zájem. Další rozvoj bude logicky limitovat omezená kapacita distribučních sítí a přenosové soustavy. Výrazný vliv na apetit investorů pak bude mít zejména nastavení regulatorního prostředí a tarifů. Ty rozhodnou o tom, zda budou baterie využívány tam, kde přinesou nejvyšší hodnotu – domácnostem, průmyslu i celé elektrizační soustavě,“ říká Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace AKU-BAT, s tím, že 86 procent nově instalovaných fotovoltaických elektráren je postaveno s akumulací energie.
„Start bateriového boomu tedy bylo možné očekávat, ale realita o několik řádů předčila jakákoli očekávání,“ dodal s varováním, že vydělat se samostatně stojící baterií na českém energetickém trhu už nyní bude stále těžší. Trh se stabilizací elektrizační soustavy totiž vysychá tím, jak do něj vstupuje stále více účastníků. Platby od provozovatele sítě ČEPS tak kvůli konkurenci klesají.
Banky vycouvaly
Navazujícím efektem je menší zájem bank o spolufinancování nových projektů. Dočasně přestala nové bateriové projekty financovat například Česká spořitelna. „Trh skladování elektřiny nevyhnutelně směřuje k saturaci a zároveň patří k těm nejdynamičtějším a nejkomplexnějším trhům, kde musí banka kontinuálně analyzovat a revidovat podmínky, za nichž poskytuje financování. Tyto průběžné revize nejsou výrazem nedůvěry v trh a hráče, kteří se na něm pohybují, ale přirozeným procesem, na němž se podílí jak banka, tak její klienti,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Řada velkých baterií je nyní ve fázi realizace a další již získaly financování. Dlouhodobější růstový výhled je ale nejistý, přiznává Fousek.
Ve zrychleném režimu se tak opakuje scénář s fotovoltaickými elektrárnami, jejichž postupný úspěch měl také negativní dopad na výnosnost dalších projektů. Počet fotovoltaických instalací tak už třetím rokem klesá, a to zejména kvůli normalizaci cen po energetické krizi. V prvním letošním pololetí jich přibylo 300 megawattů. Dnes je jich přitom v síti připojeno 5,4 gigawattu.
Rozhýbe stát trh?
Příčinou poklesu počtu nově připojených solárních elektráren je další propad v rezidenčním segmentu. Domácích instalací je v meziročním srovnání o polovinu méně, a to kvůli omezené podpoře. „Od září bude stát nabízet alespoň bezúročné půjčky, což v kombinaci s vysokými cenami plynu i elektřiny může trh částečně rozhýbat,“ věří Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
„Dlouhodobě ale upozorňujeme, že je potřeba nastavit udržitelnou podporu novým fotovoltaikám. Podporujeme přechod od klasických dotací, nicméně zájemci, kteří na bezúročný úvěr nedosáhnou, by měli mít možnost realizovat instalaci bez omezení. Je proto nutné najít i další formu podpory, kterou může být podobně jako v okolních zemích snížení daně pro fotovoltaiky. Český trh už si nemůže dovolit další podobný několikaměsíční výpadek nových instalací,“ varuje Krčmář s tím, že na nestabilní regulatorní prostředí řada instalačních firem doplatila buď ukončením činnosti, nebo rovnou insolvencí. Příkladem jsou společnosti Malina, Acetex, Woltair nebo S-Power Energies.