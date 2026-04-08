Ex-šéf UniCredit Bank Dusílek posiluje vedení holdingu Petra Otavy
- Bývalý šéf UniCredit Bank Jakub Dusílek nastupuje od května do vedení průmyslové skupiny MTX Group.
- V holdingu miliardáře Petra Otavy obsadí post místopředsedy představenstva a provozního ředitele pro finance.
- Jeho úkolem bude zefektivnit řízení finančních procesů a podpořit další expanzi výrobních podniků skupiny.
Bývalý šéf UniCredit Bank Jakub Dusílek mění dres. Od 1. května nastupuje do managementu průmyslové skupiny MTX Group miliardáře Petra Otavy. Jako místopředseda představenstva a provozní ředitel (COO) pro oblast financí a governance dostane na starosti strategické řízení holdingu.
Dusílek přichází z bankovního sektoru po více než dvaceti letech. Posledních sedm let vedl česko-slovenskou UniCredit Bank jako předseda představenstva a generální ředitel. V nové roli bude odpovědný za finanční procesy napříč celou skupinou a zaměří se na posilování efektivity řízení výrobních podniků v Česku i na zahraničních trzích.
Podle majitele skupiny Petra Otavy bude Dusílkova role klíčová pro další růst holdingu a posílení jeho stability i konkurenceschopnosti. Jakub Dusílek, který v rámci UniCredit působil na seniorních postech také v Rumunsku a na Slovensku, je od roku 2020 členem prezidia České bankovní asociace.
Skupina MTX Group patří k největším průmyslovým hráčům v zemi s širokým portfoliem od hutnictví a chemie až po výrobu obalů a obchod s komoditami. Mezi její klíčová aktiva patří společnosti Metalimex, Al Invest Břidličná, OKK Koksovny, Strojmetal Aluminium Forging nebo Povrly Copper Industries. Právě dohled nad finanční a provozní stránkou těchto podniků bude nyní spadat pod bývalého špičkového bankéře.