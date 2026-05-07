Češi pociťují drahotu. Domácnostem rostou výdaje hlavně kvůli potravinám
- Výdaje domácností v Česku rostou, přestože se inflace na začátku letošního roku držela pod dvěma procenty.
- Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit má nyní 65 procent domácností vyšší měsíční výdaje než před rokem, hlavním důvodem je vyšší cena potravin a obecné zdražování.
- Lidé se snaží šetřit zejména na cestování, ale také na potravinách či oblečení.
„Data ukazují, že vyšší výdaje dnes vnímá většina domácností, ale nejtvrdší dopad má růst cen na rozpočty s nižšími příjmy. U domácností s příjmem do 30 tisíc korun uvádí výrazné zvýšení výdajů 29 procent respondentů, zatímco u domácností s příjmem nad 70 tisíc korun je to jen osm procent. Citelněji růst výdajů vnímají také ženy a lidé ve věku 45 až 53 let,“ uvedl hlavní analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Jako hlavní důvod vyšších výdajů uvádí 65 procent dotázaných zdražení potravin, 42 procent lidí zmiňuje celkové zdražování. Vyšší ceny energií, dopravy a služeb jsou pak důvodem rostoucích výdajů u 40 procent respondentů.
Omezení cestování
Domácnosti na rostoucí výdaje reagují snahou o úspory. Jako první obvykle škrtají cestování, to omezuje 35 procent dotázaných, asi čtvrtina domácností se snaží šetřit na potravinách a oblečení. Naopak na zdravotní péči šetří jen pět procent dotázaných.
Průzkum zjišťoval i to, kolik peněz navíc by domácnosti potřebovaly, aby s výdaji lépe vycházely. Nejčastější odpověď zmiňovala částku mezi třemi a pěti tisíci korunami měsíčně, 58 procent respondentů zmínilo sumu od dvou do sedmi tisíc korun.
„Nejčastější nárůst výdajů i částka, která by domácnostem pomohla, se pohybují v řádu několika tisíc korun měsíčně. To ukazuje, že u velké části domácností nejde o dramatický propad, ale o dlouhodobý tlak na rozpočet, který postupně ukrajuje finanční rezervu,“ dodal Ondrušek.
