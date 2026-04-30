Česká spořitelna vydělala v 1. čtvrtletí přes sedm miliard, meziročně o 23 procent víc
- Česká spořitelna (ČS) vykázala letos v 1. čtvrtletí čistý zisk téměř 7,1 miliardy korun, což je meziročně o 23,4 procenta více.
Čistý úrokový výnos ČS za první kvartál vzrostl meziročně o 5,8 procenta na 10,7 miliardy korun. Za nárůstem byl podle banky hlavně vyšší objem poskytnutých úvěrů, rostl i objem vkladů a pozitivní vliv měly také reinvestice splatných dluhopisů a jejich prodeje v roce 2025. Čistá úroková marže dosáhla hodnoty 2,11 procenta.
„Objem úvěrového portfolia vzrostl o devět procent, a to zejména díky trvající poptávce po hypotečních úvěrech (nárůst o 11 procent), desetiprocentnímu růstu firemních úvěrů a kampani v oblasti spotřebitelských úvěrů, díky níž jejich objem překročil hranici 100 miliard korun," sdělil člen představenstva ČS zodpovědný za finanční řízení Attila Sánta.
Hrubý objem klientských úvěrů vzrostl o 9,1 procenta na 1,226 bilionu korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 8,9 procenta na 766,2 miliardy, a to hlavně díky nárůstu objemu hypoték o 10,7 procenta, objemu spotřebitelských úvěrů o 6,7 procenta a objemu úvěrů poskytnutých Stavební spořitelnou o 6,6 procenta. Objem úvěrů korporátním subjektům se zvýšil o 9,9 procenta na 455,3 miliardy. Objem úvěrů u velkých podniků stoupl o 14,5 procenta, u malých a středních podniků o 5,9 procenta a u veřejného sektoru o 23,4 procenta.
Nárůst nákladů na zaměstnance
Závazky ke klientům vzrostly o 7,3 procenta na 1,655 bilionu. Stál za tím především nárůst vkladů domácností o 2,6 procenta na 1,061 bilionu a vkladů korporátní klientely o 6,9 procenta na 359,8 miliardy.
Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o 5,9 procenta na 3,4 miliardy. Podle ČS rostl díky poplatkům z transakcí s cennými papíry, zejména v důsledku vyšších prodejů podílových fondů a růstu poplatků za zprostředkování produktů životního i neživotního pojištění. Poklesl výnos z platebních transakcí, což odráželo vyšší náklady na poplatky spojené s platebními kartami, uvedla banka.
Celkové provozní náklady se v prvním čtvrtletí zvýšily o 3,3 procenta na 6,6 miliardy. Největší vliv na to měl nárůst nákladů na zaměstnance kvůli navýšení mezd a benefitů.
ČS je největší bankou v Česku v počtu klientů, ke konci března jich měla 4,6 milionu. Digitální bankovnictví využívalo podle posledních údajů banky téměř 2,7 milionu klientů. Počet aktivních platebních karet ČS se zvýšil o osm procent na 4,5 milionu kusů, kreditních karet bylo více než 236 tisíc. Počet bankomatů a platbomatů ČS meziročně klesl o 83 na 1516. Počet poboček se snížil o 12 na 324. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která ČS vlastní, je hlavní firmou na bankovním trhu střední a východní Evropy.